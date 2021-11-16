Скандалы: Генерал отчитался за «мертвых душ»

Экс-начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны Сергей Ягольников и 13 его подчиненных не признали вину в привлечении к секретным разработкам фиктивно трудоустроенных работников и хищении с их помощью почти 300 млн. руб.

Бывший начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны Сергей Ягольников, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, завершил ознакомление с уголовным делом. Таким образом, собранные следствием материалы о привлечении к секретным разработкам фиктивно трудоустроенных работников и хищении с их помощью почти 300 млн руб. в ближайшее время будут направлены на утверждение в прокуратуру, а оттуда — в суд.

Сам отставной генерал и 13 его бывших подчиненных вину не признают. Однако пятнадцатый предполагаемый участник группировки уже дал следствию подробное описание всех совершенных афер, а его слова подтвердили и сами задействованные в них «мертвые души».

Дело о «мертвых душах» стало едва ли не самым сложным и масштабным расследованием, проведенным в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР в последние годы. В его рамках были выполнены следственные действия в нескольких регионах России, допрошены сотни свидетелей и подозреваемых, изучены документы, имеющие самые строгие ограничения по секретности. Одна только назначенная следствием комплексная комиссионная финансовая экономическая судебная экспертиза деятельности группировки военных конструкторов за последние десять лет проводилась три месяца и заняла с десяток томов уголовного дела, общий же объем документов в нем составил 368 томов.

Изучить такое количество материалов главному обвиняемому — 67-летнему отставному генерал-майору Ягольникову было действительно непросто, хотя следствие и создало ему более чем комфортные условия. В феврале прошлого года ветерана по ходатайству ГВСУ СКР выпустили из СИЗО, позволив приезжать на ознакомление с материалами в удобное для него время.

Тем не менее, когда стало ясно, что отставник не укладывается даже в трехлетний срок, отведенный лично председателем СКР Александром Бастрыкиным на расследование особо сложного дела, следствию пришлось поторопить его.

В результате судья 235-го гарнизонного военного суда обязал генерала Ягольникова и его предполагаемых подельников завершить процедуру ознакомления к 15 ноября. Теперь дело направят в Главную военную прокуратуру (ГВП), которая должна утвердить обвинение и направить материалы в суд. Учитывая присутствие в расследовании секретных материалов, скорее всего, это будет 2-й Западный окружной военный суд.

Расследование этого уголовного дела, можно сказать, инициировали сами «мертвые души». В конце 2018 года в полицию Твери стали поступать жалобы от местных жителей, утверждавших, что у них якобы вымогает деньги гендиректор АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РТИС) Александр Храмичев. Он рассылал гражданам письма, в которых требовал отчитаться за выполненные по договорам с АО работы или вернуть выплаченные зарплаты. При этом угрожал гражданам судебными исками, направлял им проекты мировых соглашений, искусственно создавая, как утверждал один из заявителей, «серьезные финансовые трудности».

Когда в ситуацию вмешались правоохранители, выяснилось, что господин Храмичев лишь пытался разобраться с доставшимися ему в наследство от предшественников «мертвыми душами» — людьми, числившимися в штате предприятия и получавшими там зарплаты.

Поскольку РТИС относится к предприятиям, обслуживающим ВПК, его кадровой политикой и финансовой отчетностью заинтересовались сотрудники УФСБ по воздушно-космическим силам.

В январе 2019 года ГВСУ СКР возбудило уголовное дело по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Расследованием, которое длилось без малого три года, было установлено, что РТИС почти десять лет контролировала группировка предполагаемых мошенников под руководством крупного конструктора и бывшего начальника ЦНИИ войск воздушно-космической обороны Ягольникова. Генерал, по версии следствия, создал РТИС, зарегистрировав на родственников 19% акций АО, а затем негласно контролировал фирму, передавая ей заказы Минобороны на опытно-конструкторские разработки для войск ВКО. При этом теневой бизнес военного, как установило следствие, строился на привлечении к научным изысканиям людей со стороны — приятелей, родственников, соседей, не имевших отношения к «оборонке». На банковские карты формально трудоустроенных тверичей нанятые акционерами гендиректора РТИС выплачивали им зарплаты, а деньги затем обналичивались и делились между участниками группировки.

Таким образом, по версии ГВСУ, были похищены, например, 14,4 млн руб., выделенных Минобороны в 2014 году на создание автоматизированной системы для ВКО под кодовым названием «Сирень». Авторитетный господин Ягольников, как полагает следствие, обеспечил формальное участие в госконтракте частного РТИС, в то время как реально проектом занимались сотрудники ЦНИИ. В 2013–2019 годах по похожей схеме могли быть похищены 110 млн руб., предназначенные на разработку системы средств космической связи и управления ВКО «Акация».

Всего же за десять лет работы РТИС, как следует из окончательного обвинения, списало на «мертвые души» 285,532 млн руб.

Помимо Минобороны потерпевшими по уголовному делу признаны АО «НИИ «Экран»», АО «Концерн «Созвездие»», ФГПУ «Федеральный НИИ экспериментальной физики» и еще несколько организаций, пригласивших РТИС в качестве субподрядчика.

Обвиняемыми по уголовному делу стали в общей сложности 14 человек. В их число помимо предполагаемого организатора хищений Ягольникова, конструкторов, бухгалтеров и юристов попали сменявшие друг друга за последние десять лет гендиректора РТИС Андрей Талалаев, Владимир Голубенцев, Александр Богданов и Александр Храмичев. Большинство из них своей вину не признало, однако один из бывших гендиректоров РТИС, Андрей Талалаев, все же пошел на сотрудничество со следствием. В рамках заключенного им досудебного соглашения с ГВП он рассказал о всех контрактах фирмы с участием подставных конструкторов и роли каждого из своих бывших коллег в мошеннических схемах. С учетом этого его будут судить в особом порядке отдельно.

Сергей Машкин