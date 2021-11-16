Скандалы: «Я могу один работать за всех»

Владимир Кехман обнаружил во МХАТе «надстройку» для разбазаривания госсредств и продолжил избавляться от административного балласта

По его словам, в нетворческом штате театра находилось большое число сотрудников, которые «вообще не нужны». «Это была абсолютно ложная искусственная надстройка для разбазаривания государственных денег», — считает он. До последнего времени во МХАТе им. Горького числилось много людей, которые находились в театре только для того, чтобы разбазаривать государственные средства. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил новый генеральный директор театра Владимир Кехман.

По его словам, после назначения на должность он уволил пятерых сотрудников МХАТа. «Мы не знаем, сколько их будет в процессе: 20, 30, 40. Эти люди вообще не нужны театру. От них не зависит вообще ничего», — сказал гендиректор.

Кехман подчеркнул, что эти сотрудники представляли собой «ложную искусственную надстройку для разбазаривания государственных денег». «На сегодняшний день я всем нетворческим людям сказал, что если есть какие-то сомнения в работе со мной, надо сразу уходить. Я вообще никого не держу», — добавил он.

Кехман рассказал, что сейчас у него только одна задача: «привести штатное расписание в соответствии с госсубсидиями». «Пока я этого не сделаю, здесь не просто будут увольнения и сокращения», — заметил гендиректор.

В случае необходимости, как отметил Кехман, он готов в одиночку заниматься административно-хозяйственными вопросами. «У меня нет никаких проблем, я могу один работать за всех, однако мне нужно сделать так, чтобы Министерство культуры понимало, что деньги, которые нам выдаются, мы расходуем эффективно. По-другому никак не может быть», — заявил он.

Вместе с тем Кехман сообщил, что не собирается сокращать творческий штат, а, напротив, планирует его расширять. «Из творческих людей никто не ушел, наоборот, мы скоро будем набирать новеньких», — сказал он.

Также гендиректор добавил, что в расширении нуждается и группа работников художественно-постановочной части (ХПЧ) МХАТа. «Точно будем принимать людей в ХПЧ, потому что у нас всего лишь 17 монтеров, из них шесть бригадиров, поэтому ХПЧ однозначно нужно будет усиливать», — заключил Кехман.

Владимир Кехман был назначен генеральным директором МХАТ им. Горького 27 октября. В Минкультуры заявили, что он, опираясь на свой опыт, сможет помочь театру в «кризисной ситуации». Практически сразу после назначения Кехман распорядился отменить запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняет певица и телеведущая Ольга Бузова.

Через несколько дней после назначения Кехмана художественный руководитель театра Эдуард Бояков сообщил об уходе с должности. «Я уволился. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт», — рассказал он.

По словам Боякова, он не стал «устраивать оппозицию или фронду» в ситуации, когда руководство не хочет с ним работать. «[Это] не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к [экс-худруку театра Татьяне] Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — добавил он.

Позднее Кехман заявил о беспределе во МХАТе и пообещал «жесточайшие» сокращения нетворческого штата. «Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», — говорил он.

Михаил Юшков