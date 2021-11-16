Мнение: Рассказ человека, видевшего Ад, и смотрящего в глаза смерти от Ковида



Вступление.

До этого случая я, petr195912 был ярым противников всего, что связано с этим страшным заболеванием, то есть масочного режима, прививочных мероприятий и всяких ограничений по этому поводу. Посему признаю свою неправоту, это было ошибкой моих суждений и бессмертных людей не существует.

Основная часть.

Первые признаки заболевания стали проявлять себя 5 октября, к легкому першению в горле добавилась небольшая температура – 37, 1/37,4 С*.

Это состояние продолжалось неделю, за это время температура пару раз исчезала совсем, и казалось, что всё происходящее является неким нелепым недоразумением.

Всё это продолжалось до 14 октября, однако в последние четыре дня температура по утрам стала повышаться до 38/38, 7С*, состояние стало ухудшаться и пришлось вызывать Скорую помощь. Неотложка приехала через час, обсудили динамику заболевания и они пришли к выводу, что это есть банальное ОРВИ, предложили схему лечения и уехали восвояси.

В середине следующего дня от приезда первой Скорой помощи сажусь в машину и еду сдавать КТ (компьютерную томографию) в Медицинский Центр «СИГМА», который находится на территории 7-й Городской больницы г. Луганска. В итоге ничего утешительного, вердикт гласит о поражении стеклом 25* легких, и это уже плохой признак, необходимо принимать какое-то разумное решение.

Добрый человек с этого Центра тут же поделился схемой лечения этой заразы непосредственно в 7-й городской больнице, все лекарственные препараты закуплены в двойном количестве, я делаю первый раз в жизни уколы жене, она, имея в этом небольшой опыт – мне. Короче начинаем заниматься самолечением. Однако внутренний голос говорит, что этого делать нельзя, и это может обернуться крайне печальными последствиями.

В шесть часов вечера принимается решение о вызове второй Скорой помощи, приезжают около полуночи. Осматривают заключение КТ, ничего не говорят, но и госпитализировать не собираются, мотивируя это тем, что я ещё дееспособен, могу продолжать лечение в домашних условиях, благо, лекарственные средства закуплены в достаточном количестве и предоставленная схема лечения внушает им доверие. Сразу стоит оговориться, о городских стационарах в городе ходит самая дурная молва, да что там говорить, если сами работники Скорой помощи недвусмысленно говорят об это тебе в глаза. Весь смысл в том, что город пропитан слухами, что попасть в больницу равносильно прямой дороге на кладбище.

Продолжаем с женой заниматься самолечением, утром 21 октября она находит меня лежащим на полу в районе кухни, решил испить воды и ушел лицом в низ, как это было, не помню, помню только желание выпить воды.

Жена помогла дойти до дивана, прилег, потом решил посетить санузел, в нём держась за стены осел на пол, нашел в себе силы встать, выйти из него и тут же уйти лицом в низ, но уже в ближайшей комнате. Кое-как собрал в себе силы и смог подняться на диван. Благо телефон был под боком, позвал жену, набрал телефон Экстренной службы, вызвал Скорую помощь и дал его в руки жены.

Третья Скорая помощь приехала через час. Осмотрели, сделали кардиограмму и экспресс-тест (или как он там зовётся), последний показал наличие Ковида. Без всяких апелляций медиками принимается решение о госпитализации. Удивило одно, даже в этой ситуации в их словах проскакивают намеки мне о возможности остаться дома…

Как выехал на Скорой помощи от дома и приехал в 7-ю Городскую больницу помню, помню, как подняли на лифте на третий этаж в «Красную зону». Ещё хватило сил и сознания дойти до предоставленной мне кровати в коридоре, заправляла её постельными принадлежностями санитарка, мне оставалось только рухнуть на неё не раздетым, и уйти в Нирвану.

Сквозь сознание помню в этот день два укола и капельницу, помню, некая кухонная тётя спрашивала, буду ли я есть суп, ответил отрицательно, покачивая пальцем руки, сил не было даже попить воды.

Так продолжалось двое суток, в носу торчали две кислородные трубки, дышал.

Подошли две медицинские дивы сего этажа, одна поинтересовалась у другой кто это, потрогала меня за плечо и констатировала своей спутнице:

– Этот не жилец.

Слышать это, тем более в твою сторону…, согласитесь, это мрак. А может она и была со своей стороны права, я уже видел в этот день лицо своей смерти.

Я и еще один молодой человек дышали кислородом от одного концентратора, к концу третьего дня нас переводят с коридора в двухместную палату. Сознание немного прояснилось, на ужин даже смог съесть немного каши.

В отношении приема пищи необходимо уточнить, во рту образовался прицепом стоматит, рот не открывается, разжевывать и глотать пищу можно расценивать как подвиг.

Отношение к тебе медицинского персонала определяется только исключительно основными должностными обязанностями: сделать два укола в живот и поставить капельницу. Если повезет, то с капельницей больших проблем не будет, если нет, этот получасовой процесс может затянуться на 2,5 часа, о тебе просто будут забывать и вовремя не менять ингредиенты…

Ещё раз, я лежу на третьем этаже, это «Красная зона», одновременно АД и конвейер смерти… перед моими глазами каждый проведенный там день фиксирует до 15 человек, транспортируемых в черных пакетах.

Ещё раз, отношение к тебе медицинского персонала определяется только исключительно основными должностными обязанностями: сделать два укола в живот и поставить капельницу. Можешь кувыркаться на полу, звать на помощь …, если повезет, кто-то придет. Тебе никто не подскажет, как чередовать прием таблеток, не окажет помощь их принять, если у тебя на это нет сил, это твои личные вопросы.

Абсолютно всё твоё лечение происходит за свой счёт, родственники покупают медицинские препараты в аптеках и передают их тебе, также происходит с продуктами питания и водой (соками). Если ты одинок и тебе не кому помочь – всё, ты кандидат на черный пакет.

Если тебя привезли на этот этаж, но не успели родственники купить и передать медикаменты, а тебя начало штормить…, тебя никто не будет вытягивать с того света неким стратегическим этажным запасом…, готовься к черному пакету.

Ещё в первый день моего пребывания у меня был похищен медицинский препарат «Гепарин» и это было замечено мной. Я целый день с десяток раз просил медицинский персонал взять у меня деньги, сходить во внутрибольничную аптеку и купить его мне. Никто мне этого не сделал, отношение к людям напоминало отношение к каким-то животным.

Чем это обусловлено не знамо, вполне возможно этот Ад уже длительное время чрезмерно перенаселён, медперсонал выработал свой внутренний иммунитет на страдание многих пациентов, а боль в глазах от удушья стала их отправной нормой…, сейчас этого запеленаем в черный пакет, и что, что-то от этого изменится, на его место уже везут следующего горемыку.

Исходя из этого на этом этаже везде стоит запах, верней не запах, в воздухе звенит колокольчик смерти, и ты это осознаешь и слышишь своим мозгом.

Всё это длилось семь дней, утром сделали тест на Ковид. Вечером пришел результат – отрицательный. Меня перевели из «Красной зоны» на 5-й этаж, в любом случае это уже успех, я вырвался из лап этажа смерти.

К концу следующего дня перевели на так называемую реабилитацию в 3-ю городскую больницу. Оказался в терапевтическом отделении, привели в палату, показали на кровать с металлической сеткой выпуска конца шестидесятых годов прошлого столетия. Присев на неё почувствовал соприкосновение моей задней точки с полом, это опечалило, это просто нечеловеческое убожество. Согласно заболевания, предписывается большую часть времени проводить на животе, пусть хотя бы одна медицинская душа покажет, как это можно было сделать на этом фашистском пыточном сооружении.

Ладно, как-то провёл в этом гамаке ночь, по утру санитарка принесла деревянный шит на кровать, жизнь наладилась.

Стоит отдать должное медицинскому персоналу, тебя начали видеть и проявлять в отношении тебя элементарную человеческую заботу.

По истечении некоторого времени опять перевод, теперь на третий этаж основного здания больницы, в хирургическое отделение, перепрофилированное под пульмонологию.

Здесь предстояло пройти завершающую стадию лечения, верней переход в некое человеческое состояние, даюшее тебе шанс на продолжение жизни, но с оговоркой, тебе предстоит длительная реабилитация по восстановлению в нормальное состояние легких, перенесших атипичную пневмонию.

Вчера я был выписан домой, я рад, что нахожусь в своих стенах, и эта ночь была самой благосклонной ко мне, я проснулся всего лишь три раза, сна не было, было некое забытье. В три часа ночи на кухне поставил чайник, немного перекусил, жизнь начала налаживаться.

Заключение.

Просто берегите себя, понимаю, что ношение маски и разного рода предосторожности сегодня малоэффективны, но всё же, может быть это будет мизерным шансом не попасть в обобщенный коридор смерти, и… не занимаемся хернёй, вакцинируемся.

Поверьте, смотреть своей смерти в глаза не самое приятное времяпровождение.

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