В Турции рассказали о переговорах с Газпромом о наращивании поставок газа

Турция и компания «Газпром» пытаются договориться об увеличении поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд кубометров, сообщил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

«Мы ведем переговоры с «Газпромом» по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у «Турецкого потока» есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд кубометров газа», – цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, Турция ожидает поставки газа из РФ по итогам 2021 года в объеме более 20 млрд кубометров.

В сентябре стало известно, что Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией.

В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».

«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории РФ до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.