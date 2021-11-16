 

В Турции рассказали о переговорах с Газпромом о наращивании поставок газа

16.11.2021, 14:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТурция и компания «Газпром» пытаются договориться об увеличении поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд кубометров, сообщил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

«Мы ведем переговоры с «Газпромом» по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у «Турецкого потока» есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд кубометров газа», – цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, Турция ожидает поставки газа из РФ по итогам 2021 года в объеме более 20 млрд кубометров.

В сентябре стало известно, что Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией.

В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».

«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории РФ до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Суд увеличил срок убийце настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

27.03 / “Могут отправиться на заслуженный отдых”. Зеленский объяснил решение отменить назначение судей КСУ Тупицкого и Касминина

19.06 / При крушении самолета со спортсменами-парашютистами погибли семь человек

26.01 / Мнение: Россия остановит цифровой колониализм США

19.04 / Названа стоимость создания российской орбитальной станции

03.05 / “Чтобы она приобрела ароматную корочку, ее нужно глазировать”. Макаревич рассказал, как приготовить свиную рульку

15.10 / В Великобритании зарезали депутата во время встречи с избирателями в церкви

08.09 / YouTube стал отставать от TikTok по среднему времени просмотра в США

22.09 / В Судане группа военных пыталась совершить переворот

09.03 / Бутусов: Попытки оправдаться лишь доказывают причастность Банковой к сокрытию правды о провале спецоперации по захвату “вагнеровцев”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика