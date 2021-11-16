Лавров резко ответил на обвинения в том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что якобы мигранты попадают в Белоруссию через Москву.

Ранее глава Литвы связал Россию с миграционным кризисом в Белоруссии.

«При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу – «за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы». Ни единого факта не приводится», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Также Сергей Лавров заявил, что Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты, ставя себя в неудобное положение. Российский политик напомнил, что во время средиземноморской волны мигрантов ЕС пытался решить вопрос сообща.

Ранее посетивший лагерь беженцев представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо заявил, что ситуация на границе катастрофическая.

На границе Белоруссии и Польши уже больше недели находятся беженцы, которые образовали там стихийный лагерь. Собрались около 2 тыс. человек. В понедельник часть из них перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник попытались прорваться через границу. Польская сторона применяла спецсредства. На приграничной территории введен режим чрезвычайного положения.

Европейские страны обвинили в создании миграционного кризиса Минск, который отвергает все обвинения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС из-за санкций Запада.