Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады

“Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16.00 18 ноября”, – говорится в распоряжении.

В документе уточняется, что заседание назначается “в связи с требованием президента Украины” Владимира Зеленского.

В повестку внеочередного пленарного заседания вносятся такие законопроекты:

№5315 – о страховании;

№5125 – о кредитных союзах;

№5542-1 – о поэтапном увеличении суммы гарантирования вкладов физических лиц до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года;

№5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;

№5688 и №5689 – о налоговых и таможенных стимулах для участников индустриальных парков.

Сегодня утром внеочередное заседание Рады анонсировала спикер парламентской фракции “Слуги народа” Юлия Палийчук.

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