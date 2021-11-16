 

ГБР подтвердило обыски у Кивы из-за видео с автоматом

16.11.2021, 13:48, Новости дня
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“Проводятся следственные действия в рамках расследования дела по факту размещения депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса – незаконное обращение с оружием)”, – сказали в ГБР. 

Сегодня утром Кива сообщил, что “в дом, где проживет его ребенок” пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР. По мнению политика, его преследуют “по надуманным статьям за политическую позицию”.

Контекст:

26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто “достаточно большое количество” производств. В частности, открыто производство в связи с опубликованным им видео, где он стреляет из автомата в день убийства организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры.

Говоря о правовой оценке действий депутата, генпрокурор пояснила: “Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему”.

Также партия УДАР сообщала об открытии уголовного производства по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) по факту публикации Кивой поздравления президента РФ Владимира Путина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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