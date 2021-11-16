Ранняя популярность, предательство и молоденький муж: что стало с “Красной шапочкой” Яной Поплавской

Первую роль в кино Яна Поплавская получила еще до школы. Маленькой девочкой она сыграла в одном из эпизодов фильма “Помни свое имя”, но так и не попала на экраны – отрывок с актрисой вырезали при монтаже. Однако уже через несколько лет юная актриса получила несколько предложений, которые сделали ее знаменитостью. Так к моменту поступления в Театральное училище имени Щукина Поплавская уже снялась в семи фильмах, в том числе в роли Красной шапочки.

В брак с первым мужем, актером Сергеем Гинзбургом, Поплавская вступила уже когда наследнику пары Климу исполнилось три года. Позже у супругов родился младший сын Никита. После появления на свет двух наследников возлюбленные готовились стать родителями дочки. Однако третья беременность Яны Евгеньевны закончилась трагедией на седьмом месяце – у крохи остановилось сердце.

Брак Поплавской и Гинзбурга начал сдавать позиции уже через десять лет. Супруги ссорились, периодически разъезжались, а потом актриса узнала о романе мужа на стороне. Звезда дала мужу второй шанс, но это, увы, не помогло – Гинзбург так и не смог стать ей верным супругом. Пара развелась в 2011 году со скандалом – мужчине удалось оставить свою экс-жену и сыновей практически ни с чем.

Счастье в личной жизни Поплавская смогла обрести только спустя четыре года после развода. В 2015 году судьба свела актрису с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе ее на 15 лет. Пара счастлива вместе уже шесть лет, несмотря на большую разницу в возрасте. В планах у возлюбленных – перейти на новый уровень отношений и узаконить отношения. Однако из-за пандемии торжество пока не состоялось.

Летом этого года звезде исполнилось 54 года. Поплавская по-прежнему остается востребованной актрисой и нередко мелькает на телевидении. К тому же, в прошлом году артистка впервые стала бабушкой – у ее старшего сына Клима родился наследник Иларий.