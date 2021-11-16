NASA откладывает полет на Луну с высадкой астронавтов

Очевидно, запланированная на 2024 год пилотируемая миссия NASA на Луну состоится на несколько лет позже. Об этом сообщили представители американского аэрокосмического агентства.

Как минимум, задержка продлится еще до 2025 года, отмечают представители NASA. Но не исключено, что пилотируемый полет придется отложить и на более отдаленную перспективу.

Очевидно, проблема в том, что миссия еще недостаточно подготовлена с технической точки зрения, говорят специалисты. Разумеется, повторить полеты в формате «Аполлонов» было бы не так уж трудно. Однако надо ли это делать? Будущая лунная миссия должна качественно отличаться от всех предыдущих, как пилотируемых, так и беспилотных, говорят специалисты.