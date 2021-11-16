 

Польша отменит скандальный закон о реституции в обмен на помощь израильских спецалистов по мигрантам

16.11.2021, 13:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Польши согласились отменить скандальный закон о реституции, который Израиль и ряд еврейских организаций сочли антисемитским. Взамен Варшава попросила помочь ей с мигрантами.

О договорённости стало известно 16 ноября, её официально подтвердили в польском и израильском МИД.

“В иных обстоятельствах мы бы назвали это вмешательством во внутренние дела, но учитывая сонм проблем, которые необходимо срочно решать, итоговую договорённость считаем исключительно выгодной для всех сторон, – сказал глава МИД Польши Збигнев Рау. – Мы вводим вето на действие закона о реституции сроком на 20 лет с возможностью продления. Да, это серьёзная уступка, но взамен израильские специалисты помогут нам с проблемой на границе [с Белоруссией]. Речь идёт о гарантированном результате”

Министр пояснил, что у израильтян есть “богатый опыт по решению подобных проблем и по нейтрализации внешнеполитических эффектов, когда таковые наступают”. Уже в ближайшее время в Польшу прибудут израильские переговорщики и специалисты по диалогу с арабским населением. Отдельным рейсом привезут оборудование, необходимое для переговоров – средства для выявления и уничтожения подземных тоннелей, генераторы ультразвука, ранцевые огнемёты “Эрев тов” и другие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Ми-28НМ примет участие в летной программе МАКС-2021

19.08 / Леонардо Ди Каприо проводит время на пляже в Малибу со своей семьей и девушкой Камилой Морроне

28.07 / Это было ошибкой: покинувшая Белоруссию Тихановская раскаялась в содеянном

21.03 / Мнение: Увлекся. Интресный автор!

04.11 / Диетолог Кораблева объяснила, почему можно есть на ночь

04.02 / Из жизни ушел один из создателей «Кривого зеркала» Вячеслав Полейко

03.07 / Вот и вся любовь

07.09 / Ученые создали вакцины от COVID-19 из вирусов растений, не требующие хранения в холодильнике

14.11 / Мнение: Сталинский Календарь на 2021-й год

04.11 / Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко с сыном из роддома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика