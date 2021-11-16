Польша отменит скандальный закон о реституции в обмен на помощь израильских спецалистов по мигрантам

Власти Польши согласились отменить скандальный закон о реституции, который Израиль и ряд еврейских организаций сочли антисемитским. Взамен Варшава попросила помочь ей с мигрантами.

О договорённости стало известно 16 ноября, её официально подтвердили в польском и израильском МИД.

“В иных обстоятельствах мы бы назвали это вмешательством во внутренние дела, но учитывая сонм проблем, которые необходимо срочно решать, итоговую договорённость считаем исключительно выгодной для всех сторон, – сказал глава МИД Польши Збигнев Рау. – Мы вводим вето на действие закона о реституции сроком на 20 лет с возможностью продления. Да, это серьёзная уступка, но взамен израильские специалисты помогут нам с проблемой на границе [с Белоруссией]. Речь идёт о гарантированном результате”

Министр пояснил, что у израильтян есть “богатый опыт по решению подобных проблем и по нейтрализации внешнеполитических эффектов, когда таковые наступают”. Уже в ближайшее время в Польшу прибудут израильские переговорщики и специалисты по диалогу с арабским населением. Отдельным рейсом привезут оборудование, необходимое для переговоров – средства для выявления и уничтожения подземных тоннелей, генераторы ультразвука, ранцевые огнемёты “Эрев тов” и другие.

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