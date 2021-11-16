Чайная ложка горчицы может помочь снизить холестерин у человека на 10%

Ученые из Великобритании назвали еще один способ понижения уровня холестерина. По их словам, нужно каждый день употреблять одну чайную ложку зерновой горчицы.

Если наблюдается повышенный уровень холестерина, в крови содержится слишком много данного органического соединения. На фоне такого состояния происходит закупорка сосудов, а она негативно сказывается на работе с сердцем. Ученые установили, что чайная ложка горчицы снижает уровень холестерина в крови на 10%.

Холестерин повышается чаще всего из-за неправильного питания. Чтобы компенсировать ущерб, необходимо заниматься спортом и пересмотреть рацион. Недавнее исследование показало, что ситуацию поможет нормализовать дешевая добавка. Научная работа длилась в течение 12-ти недель. У 86% участников, употребляющих горчицу, наблюдалось снижение уровня холестерина. в среднем показатель упал на 10%. Ученые заметили еще один положительный факт – у испытуемых нормализовался уровень глюкозы в крови.

Высокий уровень сахара в крови грозит развитие диабета. В связи с этим данный показатель нужно контролировать. По словам ученых, семь миллионов людей по всему миру страдают преддиабетическим состоянием.

О пользе зерновой горчицы известно уже очень давно. Считается, что в Великобританию продукт привезли древние римляне. Существует множество способов включить в рацион зерновую горчицу. Ее можно употреблять как пищевую добавку и как заправку, пишет портал Newinform.