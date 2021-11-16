 

Чайная ложка горчицы может помочь снизить холестерин у человека на 10%

16.11.2021, 13:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Великобритании назвали еще один способ понижения уровня холестерина. По их словам, нужно каждый день употреблять одну чайную ложку зерновой горчицы.
Если наблюдается повышенный уровень холестерина, в крови содержится слишком много данного органического соединения. На фоне такого состояния происходит закупорка сосудов, а она негативно сказывается на работе с сердцем. Ученые установили, что чайная ложка горчицы снижает уровень холестерина в крови на 10%.

Холестерин повышается чаще всего из-за неправильного питания. Чтобы компенсировать ущерб, необходимо заниматься спортом и пересмотреть рацион. Недавнее исследование показало, что ситуацию поможет нормализовать дешевая добавка. Научная работа длилась в течение 12-ти недель. У 86% участников, употребляющих горчицу, наблюдалось снижение уровня холестерина. в среднем показатель упал на 10%. Ученые заметили еще один положительный факт – у испытуемых нормализовался уровень глюкозы в крови.

Высокий уровень сахара в крови грозит развитие диабета. В связи с этим данный показатель нужно контролировать. По словам ученых, семь миллионов людей по всему миру страдают преддиабетическим состоянием.

О пользе зерновой горчицы известно уже очень давно. Считается, что в Великобританию продукт привезли древние римляне. Существует множество способов включить в рацион зерновую горчицу. Ее можно употреблять как пищевую добавку и как заправку, пишет портал Newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Мнение: Навальный: узник без совести

20.09 / Мнение: Стрельба в Пермском университете

17.08 / О боевом искусстве кочевников

19.12 / Неучтенные

04.04 / С удочками наперевес

20.08 / Кандидатами в президенты России смогут стать только граждане, занимавшие ранее этот пост

15.04 / Что посмотреть: 5 фильмов, которые помогут развить чувство прекрасного

24.02 / Представлен Realme Narzo 30 Pro с 5G, 120 Гц, 5000 мА•ч, быстрой зарядкой и брызгозащитой

30.10 / «Без бабули стало пусто»: Евгения Лоза потеряла близкого человека

28.09 / ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить более 15 тысяч евро «Новой газете»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика