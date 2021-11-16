 

“Такое случается”. Депутат Рады от “Слуги народа” сообщил, что попал в ДТП

16.11.2021, 12:58, Новости дня
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“Да, вчера я попал в ДТП, но такое случается в жизни. Я был трезвый, о чем свидетельствуют тесты, сделанные по направлению ГБР (Государственное бюро расследований. – “ГОРДОН”), специалисты которого прибыли на место событий. Со мной все хорошо, спасибо тем, кто переживает и предлагает помощь”, – написал политик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=273433481395576&id=105752698163656

По данным “Обозревателя”, авария с участием 32-летнего Ковалева произошла возле села Хлепче Киевской области.

В полиции региона сегодня описали такое ДТП, оно случилось на трассе Киев – Одесса.

“Возле поворота на село Хлепче произошло столкновение между грузовым автомобилем MAN под управлением 52-летнего водителя и автомобилем Mercedes-Benz под управлением 32-летнего мужчины. По предварительным данным, авария произошла, когда грузовик совершал маневр разворота, а легковушка двигалась во встречном направлении”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель Mercedes-Benz “получил многочисленные телесные повреждения, среди которых травмы головного мозга и конечностей”.

“Пострадавший был госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи. Последующим расследованием обстоятельств ДТП занимается Государственное бюро расследований”, – рассказали правоохранители.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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