 

“Нереально красивая Маша”. Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере

16.11.2021, 12:58, Новости дня
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На некоторых фото рядом с 42-летней Ефросининой позировал украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес). Снимки были сделаны во время эфира шоу “Танцы со звездами”.

“Если среди вас есть зрители шоу “Танцы со звездами”, умоляю, поговорите со мной”, – написала ведущая. Также в подписи она рассказала о переживаниях из-за голосования за участников проекта, подчеркнув, что если ведущие не призывают поддерживать, то проект может покинуть даже самая сильная пара, которая уверена в своих силах.

Ефросинина вспомнила как она “вылетела в тот вечер, когда станцевала без ошибок и впервые была собой довольна”.

В комментариях подписчики не только отреагировали на просьбу ведущей, а еще и активно делали комплименты за образ, в котором она появилась на экране.

“Красивая сильно! Ну и я норм”, – прокомментировал публикацию музыкант Dantes.

“Нереально красивая Маша”, – написала elena_svetlitskaya.

“Маша, это лучший образ! И самый шикарный мейк. Вам очень идёт”, – отметила yuliya_grant.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Контекст:

Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”.

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы “Экзамен”, “Вопрос – ответ”, “Взрослые девочки”, “О них все говорят”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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