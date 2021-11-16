«Был программист, стал тракторист»: Лукашенко анонсировал программу перевоспитания оппозиционеров

С 1 января 2022 года в Белоруссии начнёт действовать программа реабилитации для граждан, участвующих в несанкционированных акциях протеста.

«Я категорически против репрессий, я всегда выступал за честный и справедливый суд. Когда на улицы наших городов вышли толпы одурманенных западной пропагандой молодчиков, многие призывали меня принять самые жёсткие меры. Но я принял тогда волевое решение, поступить по-христиански, не наказывать их строго. Любой человек может оступиться. Мой долг, как лидера нации, не покарать, а наставить на путь истинный. Именно поэтому я лично разработал программу перевоспитания таких граждан. Мы будем не сажать их в тюрьму, где они могут ещё больше озлобиться, при этом государство будет тратить деньги на их содержание. Мы будем направлять их на работу в село, на те участки, которые нужно усилить. Если нужно, им помогут освоить действительно нужную специальность, получить востребованная профессию. Был программист, стал тракторист. Работая на природе, на земле, такие люди очень быстро встанут на путь исправления. Поймут, что истинные ценности – это не абстрактная западная модель потребления, а счастливый и свободный труд. Кроме того, благодаря реализации этой программы мы сможем усилить наше сельское хозяйство», – заявил белорусский лидер на встрече со студентами Гродненского государственного аграрного университета.

Участником программы сможет стать любой гражданин Белоруссии, в том числе и те, кто принимал участие в акциях протеста в 2020-2021 годах.

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