 

За сутки в России выявили 36 818 заразившихся ковидом

16.11.2021, 10:50, Разное
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За прошедшие 24 часа в официальную статистику по коронавирусу в России были внесены данные о 36 818 новых случаях. При этом число выздоровевших пациентов оказалось ненамного меньшим – 34 161 человек. Что же касается летальных исходов, то эта цифра до сих пор превышает тысячу смертей в сутки и составляет 1 240, передает “Царьград”. Сообщается, что этот показатель близок к рекордно высокому.

Впервые за долгое время Москва уступила свое лидерское место в антирейтинге регионов России, в которых регистрируется больше всего случаев заражения. 16 ноября на первой строчке оказался Санкт-Петербург, в котором число новых заболевших составило 3131.

Москва, до этого стоявшая на первом месте, опустилась на второе. В столице выявлено 2606 новых случаев коронавируса. Третью позицию с 2043 новыми случаями заражения все так же занимает Московская область.

Всего за время ведения статистики в нее было внесено 9 145 912 записей о заражениях ковидом. Выздороветь успели 7 846 448 пациентов. Также официальные данные говорят о 257 837 летальных исходах болезни.

Из-за высоких темпов распространения ковида в России эксперты задумываются о введении более строгих ограничений. Впрочем, по-прежнему наслаждаться походами в кино, театры, музеи и рестораны люди смогут. До этого достаточно будет вакцинироваться. Впрочем, главным плюсом прививки остается снижение риска заражения и избавление от тяжелых последствий ковида.



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