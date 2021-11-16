 

Матыцин прокомментировал заявление Карпина о возможном уходе из сборной

16.11.2021, 12:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство спорта всегда с поддержкой и пониманием относится к заявлениям главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина, сказал министр спорта Олег Матыцин.

В понедельник Карпин в передаче «Коммент.Шоу» на одноименном YouTube-канале заявил, что не исключает ухода со своего поста до матчей раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. По итогам квалификации россияне набрали 22 очка в 10 матчах и заняли второе место в группе H, которое дает право на участие в матчах плей-офф за выход в финальную часть турнира.

«Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека. Есть РФС (Российский футбольный союз), есть экспертное сообщество. Я считаю, что проделана достаточно успешная работа им и тренерским штабом», – передает ТАСС слова Матыцина.

«Всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде, понимания между тренером и спортсменами. Всякое новое назначение требует определенного времени для формирования психологического климата в команде. Будем ждать. Министерство [спорта] всегда с поддержкой и пониманием относится к любой позиции, озвученной главным тренером, тренерским штабом, Российским футбольным союзом», – добавил он.

Карпин возглавил сборную РФ 26 июля, сменив на посту главного тренера команды Станислава Черчесова. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Контракт Карпина с РФС был подписан до декабря 2021 года. В случае выхода в раунд плей-офф соглашение автоматически продлевалось.

Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф. Для попадания на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, сборной РФ необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные – 28-29 марта.

Напомним, в воскресенье футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия).



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