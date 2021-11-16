Генпрокурор предложил ввести контроль за метанолом на фоне массовых отравлений

В РФ нужно жестче контролировать оборот алкогольной продукции, это демонстрируют недавние случаи массовых отравлений суррогатным алкоголем, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«В последнее время остро встала проблема распространения суррогатного алкоголя, приведшего к случаям массового отравления и гибели людей в целом ряде регионов страны», – цитирует Краснова ТАСС.

Глава ведомства добавил, что нужно ужесточить государственный контроль в сфере и принять нормативный правовой акт, который обеспечивает учет метанолосодержащих жидкостей, при этом необходимо применить «современные информационные системы».

Также генпрокурор заявил, что необходимо защитить дольщиков от инфляции жилищными сертификатами с индексируемой номинальной стоимостью.

Принятые вместе с властями регионов меры в 2021 году помогли разрешить ситуации 387 объектов и восстановить права 35 тыс. дольщиков, что составляет 22% от общего числа обманутых.

«В то же время защита этой категории граждан осложняется продолжительностью процедур строительства и ростом цен на материалы. Одним из способов преодоления инфляционных явлений могло бы стать использование жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью», – приводит слова главы ведомства РИА «Новости».

Краснов пояснил, что доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину и направил инициативы правительству. Он также обратился к Госдуме с просьбой разработать проект закона, предусматривающий внедрение порядка выдачи обманутым дольщикам таких сертификатов.

Кроме того, Краснов затронул тему опасных для подростков публикаций в Сети.

«По нашей инициативе Росмолодежью разработан проект ведомственного правового акта об утверждении критериев оценки информации и материалов, необходимых для принятия решения об ее отнесении к запрещенной. Это позволит оперативнее реагировать на подобные явления во внесудебном порядке», – сообщил глава ведомства.

Главным источником угроз для детей и подростков с точки зрения негативной и опасной для их жизни информации остается интернет, добавил он.

В Сети есть материалы, «способные побудить к насилию, конфликтам на социальной, национальной почве и иным противоправным действиям».

«Только в результате нашего вмешательства запрещен доступ к 27 тыс. таких ресурсов. Нужны более решительные меры по преодолению отмеченных проблем. О необходимости наращивания усилий в данной сфере мною проинформированы руководители МВД, Минобрнауки, Роскомнадзора», – заключил он.

Напомним, в Свердловской области от отравления суррогатным алкоголем за несколько недель скончались 35 человек.

До этого 35 человек от отравления суррогатом погибли в Оренбургской области.