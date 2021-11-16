Минск пообещал «адекватный ответ» Варшаве на действия польских военных у границы

Белорусская сторона даст адекватный ответ на действия польской стороны у границы двух стран, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

«К сожалению, мы не видим логику. На их неадекватные действия мы планируем свои адекватные действия, дабы не создавать напряженности в регионе и конфликтной ситуации», – цитирует Хренина БелТА.

Он добавил, что Минску «тяжело просчитать», какие решения принимает Варшава.

Белорусский министр предположил, что Польша, вероятно, пытается «поиметь политические и экономические бонусы, а может, даже и весь Евросоюз втянуть в эту проблему».

Между тем польское минобороны заявило, что мигранты, атакующие польскую границу, применили шумовые гранаты, они якобы закидали ими польских солдат и офицеров, передает ТАСС.

Сами же польские военные пригнали к границе военный вертолет, а также начали применять водометы на погранпереходе «Брузги». Беженцы отошли вглубь белорусской территории на 50 метров из-за водомета.

Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.