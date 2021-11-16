Падение Ермолова

Портрет экс-председателя Московской городской избирательной комиссии и его команды на фоне неутихающих скандалов.

В понедельник 9 ноября председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сложил с себя полномочия руководителя избиркома. На этом посту он просидел всего лишь полтора года — с 19 марта 2020 г.

В мире российских чиновников (в том числе электоральных чиновников), где не принято признавать свои ошибки и принято сидеть пока не вынесут, это событие экстраординарное.

Юрий Ермолов. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Ликвидировать как класс

На память приходит разве что отставка РКН председателя Московского областного избиркома Ирека Вильданова после совершенно скандальных выборов в Балашихе с нанесением телесных повреждений наблюдателям, ругань в адрес наблюдателей, которые в его аккаунте были названы «шлюхами», «тварями» и «пятой колонной». Позже Вильданов скажет мне при двух десятках свидетелей на семинаре в ВШЭ, что его аккаунт был взломан. В отставку Вильданов ушел под угрозой принятия решения ЦИК о недоверии ему.

Это очень редкий случай, когда вышестоящая комиссия наводит порядок в нижестоящей. Любой избирком у нас при всякой возможности старается делать вид, что у него нет правовых рычагов влияния на тех, кто стоит ниже него в иерархии избиркомов. Что в зависимости от типа выборов либо совсем неправда, либо не совсем правда. А фактически, с учетом устройства нынешнего российского государства — неправда совсем-совсем и всегда-всегда.

Так, на встрече с экспертами в июне этого года, как помнится, плакалась Памфилова по поводу подмосковных жуликов, что, мол, на них невозможно найти управу. На этих думских выборах появились новые поводы поплакать о губернских фальсификаторах, и видимо плачем вся реакция ЦИК и ограничится.

Или вот член ЦИК Борис Эбзеев однажды в ВАКе жаловался мне на произвол избиркомов Санкт-Петербурга, и пенял нам — прессе и гражданскому обществу, что мы не помогаем ЦИК бороться с питерскими муниципальными жуликами.

Эбзеев, 27.09.2019: «Если бы вы поддержали на уровне общества… идею о том, что вообще-то муниципальные избирательные комиссии — это личная гвардия муниципальных вождей. … Если бы этот слой был ликвидирован как класс, я думаю это было бы очень правильно». (Эбзеев имеет в виду комиссии, отвечающие за выборы в муниципальных районах, и имеет в виду, что на муниципальных выборах ЦИК не является вышестоящей комиссией для муниципалов. Так что это не ЦИК виновата в питерских безобразиях, а мы с вами. — А. З.)

Однако оставим в стороне мудреную дискуссию о том, в каких случаях данная комиссия является вышестоящей по отношению к другой и каковы пределы вмешательства высших в действия и личный состав низших; на федеральных выборах и голосованиях, которые выпали на долю господина Ермолова, избиркомы образуют строго иерархическую систему. Согласно ФЗ-67 ЦИК может, рассматривая жалобу на нижестоящую комиссию, отменить ее решение и принять новое решение по существу или обязать нижестоящую комиссию совершить определенные действия, принять определенное решение.

Поэтому и на думских выборах, и на голосовании по обнулению Конституции все «грехи» нижестоящих ложатся на плечи вышестоящих. Но обычно эти «грехи» бывают прощены. А тут вот, видимо, не случилось.

Ученые выбирают

Репутация господина Ермолова была давно и хорошо известна. Более 20 лет назад он получил ученую степень кандидата юридических наук в одной из самых одиозных контор РФ — Российской академии государственной службы. Позднее этот вуз будет поглощен Академией народного хозяйства вместе со всем своим интеллектуальным шлаком, и руководство вуза не сделает ничего, чтобы разогнать изготовителей сомнительных диссертаций.

Забавно, что диссертация предыдущего руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, который в свое время и рекомендовал Ермолова себе в преемники, тоже оказалась вывешенной на сайте «Диссернета». К тому же у Горбунова и Ермолова был общий научный руководитель. Кандидатская Юрия Ермолова «Система местного самоуправления в крупном городе (правовые аспекты)» была составлена под руководством профессора Александра Попова из трех кусков: в диссернетовской таблице мы обнаруживаем фрагменты подозрительно похожие на собственную докторскую руководителя, кандидатскую полковника милиции Владимира Слепака и докторскую профессора РГГУ Владимира Голованова. Раскрашены в таблице «Диссернета» более-менее все страницы диссертации Ермолова, начиная со стр. 58 вплоть до стр. 183, за исключением стр. 108–110, 137–146, 168–172. Нигде мы не увидели ссылок на эти работы Попова, Голованова, Слепака. Заключение работы (кроме стр. 184) тоже раскрашено полностью. Совместных публикаций с Поповым, Головановым или Слепаком, опубликованных ранее защиты Ермолова, в крупнейшей библиометрической системе РФ — Национальной электронной библиотеке elibrary — мне найти не удалось.

Элла Памфилова. Фото: РИА Новости

Поэтому, если бы Элла Памфилова глядела в справочник «Диссернета» (а туда глядеть полезно: там красиво развешены в том числе члены ЦИК гг. Булаев, Шутов и бывшие члены ЦИК Балыхин, Гальченко, Шапиев), может быть, после ухода Горбунова она стала бы критичнее к персоналиям нижестоящих избиркомов. Юрий Ермолов был выдвинут ЦИК в состав МГИК, так что Элла Александровна тут вполне себе при чем. И я лично в свое время спрашивал ЦИК письменно, какого черта у нас выборами занимаются персонажи, висящие на сайте «Диссернета», на что получал смешную отписку.

В председательство Ермолова в Москве было два важных события: обнуление-2020 и Госдума-2021.

Ермоловское обнуление

Исследование Сергея Шпилькина об итогах обнуления в Москве выявило

беспрецедентные фальсификации, осуществлявшиеся через «прикрепление» (полмиллиона человек) и электронное голосование (миллион человек).

Механизмы и того, и другого теперь хорошо известны.

Что касается электронки, то перед обнулением МГИК благословила голосование через аккаунты на mos.ru, не прошедшие полную верификацию. А дальше нашлись те, кто воспользовался этой дырой. Схема, раскрытая телеканалом «Дождь» (причислен к иноагентам), была проста. Покупались симки, на эти симки заполнялись паспортные данные, платили 75 рублей за регистрацию на mos.ru и 50 рублей за голосование.

Как известно, использовавшаяся в 2020 году московская система электронного голосования позволяла расшифровать голоса до начала официальной расшифровки, таким образом облегчая работодателю контроль (поставленный на широкие рельсы) над волеизъявлением подконтрольного электората. Поэтому механизмы электронной фальсификации состояли на административном контроле. И, видимо, в меньшей степени — голосовании 50-рублевых ботов.

Что же касается «прикреплянтов», то наблюдая за голосованием на Таганке в статусе члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, я видел своими глазами. Вот как это было.

«Местонахи» в Автомобильном проезде

Фотокорреспондентом «Новой газеты» Светланой Видановой, оператором нашей съемочной группы Игорем Финковским были сделаны заявления в полицию по фактам, имевшим место в ночь подсчета голосов Всероссийского голосования по изменениям в Конституции в помещении Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Таганского района. На видео, снятых с различных точек, которые мы подали в полицию, видно, как человек, похожий на председателя ТИК Бахтиарову, бьет нашего фотокорра Светлану Виданову во время исполнения ее профессиональных обязанностей и неприлично оскорбляет ее. На другом видео видно, как человек, похожий на Бахтиарову, ломает Игорю Финковскому камеру.

Разумеется, в возбуждении уголовных дел было отказано.

Обращения в МГИК также не возымели действия.

Что такого не должны были журналисты «Новой газеты» увидеть на подшефных Бахтиаровой участковых избирательных комиссиях (УИК)?

Видимо, вот это.

В УИК 134 в Таганском районе Москвы в один день проголосовали 229 человек, прикрепившись к избирательному участку не по прописке (так называемых «местонахов» — этим неологизмом обозначают тех, кто прикрепляется к избиркому «по месту нахождения»). При этом они голосовали, вызвав к себе избирательную комиссию по адресу Автомобильный проезд, 17. Это допустимо, если граждане — немощны и не могут прийти на участок, или же если они работают на предприятии непрерывного цикла. Председатель УИК 134 заверила меня в том, что речь идет о «предприятии непрерывного цикла». Ну ок. Идем на публичную кадастровую карту. Единственный объект с адресом Автомобильный проезд, 17 — это кусок проезжей части Третьего транспортного кольца.

Другой объект с таким адресом, который удалось найти — «строение», принадлежащее ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Интересно, как это члены избиркома сумели добраться до сооружения, которого нет ни в «Яндексе», ни в «Гугле»? И почему они отправились в эту экспедицию за пределы своей территориальной юрисдикции? А почему же не сразу в Марий Эл или Чувашию, где прописано значительное число этих «избирателей» с Автомобильного проезда? Почему не в Мурманск, не во Владивосток?

Между тем у меня есть серьезные основания полагать, что этих избирателей с ТТК не существует в природе.

Согласно инструкции по проведению Общероссийского голосования (эта наспех сбацанная бумажка заменяла собой в ходе обнуления часть норм применяемого для нормальных голосований Федерального закона № 67), при «надомном» голосовании подпись гражданина остается в документах дважды: в заявлении на надомное голосование и в выписке из реестра, с которой ходят члены избиркома. Так вот, второй подписи — в выписке из реестра — нам не удалось обнаружить вовсе! В части же заявлений мы не обнаружили и паспортных данных гражданина (также — и в выписках).

Кажется, следующая гипотеза может дать объяснение происшедшему. Распишитесь за выдуманного вами человека. Поставьте каракулю, отличную от вашей личной подписи. Получилось? Очень хорошо. А теперь поставьте две одинаковые каракули. Не получилось? Вот то-то же. И так 300 раз по две одинаковые каракули. Либо вы их будете рисовать вашим нормальным почерком, и тогда все 600 подписей будут одинаковые. Либо подпись самого гражданина не будет похожа сама на себя в ведомости и заявлении.

Аналогичная картина была и в других УИК: например, в УИК 132 простодушный председатель признался, что вместо предусмотренной законом выписки они просто пользовались «рабочими записями», т.е. вообще не вели никакой документации и даже не пытались получить автограф гражданина в реестре.

Скажи мне — кто твой друг

Книги, в которых учитывалось голосование «»местонахов, ни на одном из участков не были проклеены, не были скреплены подписью и печатью. Т.е. фактически они не существовали как документ — это просто стопка листов, которую в любой момент можно разъять на части и заменить любые листы. В одной из УИК, которые я посетил как член ТИК с правом совещательного голоса, я поймал членов УИК и посторонних жителей на попытке внести в такую книгу изменения задним числом, проклеив ее после того, как она уже была заполнена, т.е. совершив деяния, содержащие признаки преступления «фальсификацию документов общероссийского голосования» — предусмотренное ст. 142 УК РФ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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