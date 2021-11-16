Мнение: Меркель позвонила Лукашенко…

В последние месяцы Лукашенко только с Путиным общался, ну и с главами стран таможенного союза… А сейчас ему уже и Ангела Меркель звонит. Это не первый их контакт, конечно, но все-равно, Лукашенке, думаю, приятно…

Лукашенко и Меркель поговорили, обсудили «ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах» (отсюда).

Глядишь, и Эмманюэль Макрон позвонит, а там, чем черт не шутит, и сам Байден сподобится на разговор с Лукашенко. Эго Лукашенко взлетит, он почувствует себя человеком, с которым весь мир не брезгует общаться. Жизнь Лукашенко удалась?

Выходит, не напрасно Лукашенко заварил вакханалию с беженцами?

Фотография отсюда

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