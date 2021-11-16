 

Звезда “Универа” Мария Кожевникова намерена вернуться в кино после продолжительного перерыва

16.11.2021, 12:32, Разное
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Актриса Мария Кожевникова в прошлом году огорчила поклонников заявлением о том, что намерена оставить карьеру ради воспитания детей. Однако это было временно. Сейчас знаменитость заявила о том, что возвращается в кино.

Новое амплуа

Мария прославилась на всю страну благодаря роли Аллочки в сериале «Универ». Она перевоплотилась на экране в типичную блондинку: где-то наивную, где-то слабохарактерную. В действительности же Мария не соответствует данному образу. Она является не только профессиональной актрисой, но также и мастером спорта по художественной гимнастике. Также знаменитость была депутатом Госдумы. А еще она мама трех сыновей.

Именно ради детей артистка решила на время приостановить развитие карьеры. Она честно призналась в том, что ей хотелось бы уделять сыновьям больше времени, а не оставлять их с нянями.

В недавнем интервью Мария сообщила о том, что уже готова вновь приступить к работе, но уже в другом качестве. Кожевникова хочет примерить на себя роль продюсера. Артистка заявила, что у нее уже есть один проект в планах. К его реализации должны были приступить раньше, но помешали коронавирусные ограничения. В ближайшем будущем Мария хочет наконец-то начать съемки. Кстати, на днях знаменитость отметила свой 37-й день рождения.

Причины уход из «Универа»

Говоря о сериале «Универ», который принес ей славу и известность, актриса поясняет, почему приняла решение уйти. Она хотела расти и развиваться в профессиональной сфере, проявить себя в том числе и как драматическая актриса. С другой стороны, Мария хорошо понимает коллег, которые опасаются покидать подобные проекты, ведь они приносят гарантированные деньги, эфиры, деньги. А так приходится рисковать.

В свое время Мария рискнула и ушла — и с тех пор сделала большой прорыв в карьере. Ее фильмография пополнилась серьезными кинолентами, например, военной кинолентой «Батальонъ».



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