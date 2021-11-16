Коренные племена Канады изобрели экологическую рыбалку задолго до открытия Америки Колумбом

Жить в гармонии с природой коренные племена Канады научились еще задолго до того, как Колумб открыл для европейцев Америку. Ученые рассказали об этом, приведя пример правил рыбной ловли у индейцев, которых они придерживаются до сих пор.

Для того чтобы в водоемах никогда не заканчивалась рыба, они всегда отпускали самок обратно в воду, отмечают исследователи-этнографы и историки.

Теперь нам нужно сравнить поведение индейцев и «цивилизованных» выходцев со Старого Света. Мы же только сейчас начинаем осознавать, насколько бережно нужно относиться к каждому природному ресурсу, в том числе и к разнообразию фауны. Исследования, позволившие установить данную древнюю традицию, проводили сотрудники университета Британской Колумбии.