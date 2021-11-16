 

Коренные племена Канады изобрели экологическую рыбалку задолго до открытия Америки Колумбом

16.11.2021, 12:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жить в гармонии с природой коренные племена Канады научились еще задолго до того, как Колумб открыл для европейцев Америку. Ученые рассказали об этом, приведя пример правил рыбной ловли у индейцев, которых они придерживаются до сих пор.

Для того чтобы в водоемах никогда не заканчивалась рыба, они всегда отпускали самок обратно в воду, отмечают исследователи-этнографы и историки.

Теперь нам нужно сравнить поведение индейцев и «цивилизованных» выходцев со Старого Света. Мы же только сейчас начинаем осознавать, насколько бережно нужно относиться к каждому природному ресурсу, в том числе и к разнообразию фауны. Исследования, позволившие установить данную древнюю традицию, проводили сотрудники университета Британской Колумбии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Nissan представил купе GT-R Nismo 2022 модельного года

23.10 / Западу надо пробудиться — в Великобритании обеспокоены укреплением военной мощи России и Китая

20.08 / Эксперт рассказал, как использовать режим полета в телефоне

03.02 / “Инструменты войны против Украины”. Мендель объяснила, почему Зеленский ввел санкции против телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne

01.09 / “Как США могут помочь?” Зеленский передал команде Байдена список пленных в ОРДЛО, оккупированном Крыму и РФ украинцев

24.07 / На юге Африки зафиксировали рекордные морозы

30.11 / В Раду внесли еще один проект об ответственности за ложь в декларациях

20.09 / Путин продлил на год действие контрсанкций

02.06 / Назван процент считающих себя полностью здоровыми россиян

08.05 / В Севастополе провели реконструкцию штурма Сапун-горы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика