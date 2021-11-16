Ученые рассказали, как бороться с прокрастинацией

Ученые из Новой Зеландии предлагают простой и эффективный способ борьбы с прокрастинацией. Напомним, что данная проблема проявляется в том, что человек откладывает решение важных задач на самый последний момент. Например, это видно по тому, как студенты начинают готовиться к зачетам в последнюю ночь перед сдачей.

Итак, новозеландские ученые, проведя ряд исследований, установили, что прокрастинация почти не проявляется в том случае, если не устанавливать жестких дедлайнов.

Если срок выполнения какой-либо задачи будет короток, то большинство задач не будут решены, говорят специалисты. Если его отодвинуть на отдаленную перспективу, то люди часто вообще забывают, что надо было что-то делать. Если же поставить задачу без конечного срока исполнения, то результаты по выполняемости окажется самым лучшим, утверждают ученые.