Ида Галич пошутила о планах найти избранника на шоу «Русский ниндзя»

Блогер и ведущая Ида Галич пошутила, что на шоу «Русский ниндзя» планирует найти себе возлюбленного. После развода с бизнесменом Аланом Басиевым она все еще продолжает оставаться одна.

В то же время Ида Галич не теряет надежды найти вторую половину. Она оставила всю горесть позади. Недавно знаменитость стала ведущей шоу «Русский ниндзя». В рамках проекта 200 участников станут бороться за статус самого сильного человека. Не исключено, что среди представителей мужского пола Галич найдет себе возлюбленного

Сама же ведущая отметила, что на шоу собрались лучшие атлеты, мужчины являются спортивными и сексуальными. Сейчас Галич находится в активном поиске второй половины. Она пошутила, что неженатые, умные и обаятельные участники могут познакомиться с ней.

Ида Галич постоянно занимается спортом, чтобы поддерживать стройную фигуру. Также она вспомнила, что экстрим является ее вторым именем. Блогер пережила роды и прыгала с парашютом, поэтому считает себя родственной душной с участниками.

Напомним, что Ида Галич и Алан Басиев состояли в браке около трех лет. В семье появился на свет сын Леон. О причинах своего развода экс-избранники не говорят. Галич не хочет, чтобы ее сын, когда подрастет, на просторах интернета прочитал что-то плохое о своем отце. Некоторые считали, что причиной расставания послужила разница в доходах. Сама же Галич опровергала эти догадки, пишет портал «Слово и дело».