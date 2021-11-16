 

У Порошенко самый высокий антирейтинг среди политиков Украины – опрос

16.11.2021, 12:04, Новости дня
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На выборах за Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 44% украинцев.

В первой тройке антирейтинга также сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (35%) и нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (34%).

За президента Украины Владимира Зеленского не готовы голосовать 32% опрошенных.

Следом идут экс-премьер-министр Арсений Яценюк (22%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (22%) и мэр Киева Виталий Кличко (21%).

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Согласно результатам опроса, президентский рейтинг возглавляет Зеленский, Порошенко на втором месте.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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