 

Британский таксист предотвратил теракт. Он увидел у пассажира взрывное устройство и запер его в автомобиле

16.11.2021, 12:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инцидент произошел утром 14 ноября. 45-летний таксист Девид Перри подобрал пассажира, который попросил отвезти его в англиканский собор. На тот момент там уже собрались 1200 военнослужащих и ветеранов, так как в этот день в Британии был день памяти – в этот день британцы чтят погибших военных и гражданских в двух мировых войнах и других конфликтах.

Однако в тот день многие дороги города перекрыли, потому пассажир передумал и попросил подвезти его в центр города. А когда такси проезжало мимо женской больницы, мужчина попросил высадить его там.

Во время поездки Перри заметил, что к одежде пассажира прикреплен какой-то странный светящийся предмет. Тогда таксист выскочил из машины, а пассажира запер внутри. В этот момент мужчина активировал самодельную бомбу.

Пассажир в результате взрыва погиб. Водитель получил несмертельные травмы: порезы, синяки, травму барабанной перепонки и уха.

После случившегося антитеррористические силы провели рейды по городу и задержали троих мужчин в возрасте 21, 26 и 29, вероятно, причастных ко взрыву.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Компания Intel представила «образцовый» ноутбук

04.06 / “Я не имела права плакать”. Пугачева рассказала, как ей сообщили о смерти матери

09.09 / Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств

13.07 / Цаплиенко заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство Украины. “Украерорух” опровергает

23.02 / Раскрыта реальная польза от регулярного чтения

20.09 / Закон об олигархах нужен Зеленскому для узурпации власти – нардеп от “Европейской солидарности”

15.08 / Ефремова выписали из больницы

24.08 / Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины

06.10 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Если бы Путину предложили: можем Зеленского коррумпировать, но нужно $10 млрд наличными, – самосвал завтра привезли бы

17.06 / Байден заявил о готовности РФ помочь США с Афганистаном и Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика