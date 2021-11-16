Британский таксист предотвратил теракт. Он увидел у пассажира взрывное устройство и запер его в автомобиле

Инцидент произошел утром 14 ноября. 45-летний таксист Девид Перри подобрал пассажира, который попросил отвезти его в англиканский собор. На тот момент там уже собрались 1200 военнослужащих и ветеранов, так как в этот день в Британии был день памяти – в этот день британцы чтят погибших военных и гражданских в двух мировых войнах и других конфликтах.

Однако в тот день многие дороги города перекрыли, потому пассажир передумал и попросил подвезти его в центр города. А когда такси проезжало мимо женской больницы, мужчина попросил высадить его там.

Во время поездки Перри заметил, что к одежде пассажира прикреплен какой-то странный светящийся предмет. Тогда таксист выскочил из машины, а пассажира запер внутри. В этот момент мужчина активировал самодельную бомбу.

Пассажир в результате взрыва погиб. Водитель получил несмертельные травмы: порезы, синяки, травму барабанной перепонки и уха.

После случившегося антитеррористические силы провели рейды по городу и задержали троих мужчин в возрасте 21, 26 и 29, вероятно, причастных ко взрыву.

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