В России начались клинические испытания нового препарата Pfizer от COVID-19



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«Оценка безопасности и эффективности двух схем перорального введения препарата PF-07321332/Ритонавир в профилактике симптомов инфекции SARS-CoV-2 у взрослых, контактировавших в домашних условиях с лицом с симптоматическими проявлениями инфекции COVID-19», — передает ТАСС со ссылкой на госреестр лекарственных средств.

Новый препарат будет испытан на 90 пациентах в восьми регионах страны. Известно, что в исследованиях примут участие 16 государственных и частных медучреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов.

Клинические испытания экспериментального лекарства от коронавируса проходят в разных странах мира с участием 7 тысяч пациентов. По данным Reuters, в настоящий момент Pfizer ведет переговоры о поставках препарата в 90 стран.

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Преоральный препарат Paxlovid содержит вещество PF-07321332, блокирующее активность вирусной протеазы — ключевого фермента, необходимого вирусам для размножения, а также низкую дозу ритонавира, который удерживает лекарство в организме как можно дольше. Принцип действия препарата такой же, как и у ингибиторов протеазы, широко применяемых в лечении ВИЧ и гепатита — подавление репликации патогена и снижение вирусной нагрузки до минимума. Лекарство предназначено для амбулаторного лечения с первого дня появления симптомов.

Клинические испытания с участием 1219 добровольцев показал беспрецедентную эффективность: среди пациентов, принимавших новых препарат спустя три дня после появления симптомов, в больницу попали только 0,8%, в то время как в контрольной группе этот показатель составил 7%. Семь добровольцев, получавших плацебо, скончались, летальных исходов у принимавших Paxlovid не было.

Среди пациентов, которые начали прием лекарства через пять дней после появления симптомов, госпитализация потребовалась 1% участников, не умер никто. В группе плацебо лечение в стационаре проходили 6,7%, десять человек скончались. Все эти данные позволили разработчикам предварительно оценить эффективность препарата в 89%.