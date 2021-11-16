 

В Грузии пообещали не позволить Украине «вытирать о себя ноги»

16.11.2021, 11:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДепутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили в резкой форме ответил украинским коллегам и омбудсмену этой страны Людмиле Денисовой, которые жалуются на отказы в доступе к экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили в Глданской тюремной больнице в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия – не та страна, чтобы все могли вытирать о нее ноги, будь ты украинский депутат или омбудсмен. Если Саакашвили не уважает страну, президентом которой был, это не должно стать правилом (со стороны других)», – сказал парламентарий.

«Все должны уважать наш суверенитет, мы никому не должны позволять использовать в политических целях внутренние дела нашей страны», – сообщил он.

По словам Ираклия Кадагишвили, желающие увидеть Саакашвили «должны обратиться к государству и пройти соответствующие процедуры, сотрудничать с государством, говорить так, чтобы это было приемлемо для суверенного государства».

Во вторник Людмила Денисова, не получившая доступ к Саакашвили, потребовала, чтобы ей предоставили «доказательства сегодняшнего состояния» бывшего президента Грузии.

Она «предположила, что в этом медицинском учреждении (Глданской тюремной больнице в Тбилиси) нет квалифицированных врачей, так как 14 ноября, когда состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к нему вызвали скорую помощь из другой государственной клиники».

Также она назвала «пыткой гражданина Украины» форму перевода Саакашвили из тюрьмы в Рустави в Глданскую тюремную больницу и сообщила, что будет докладывать об этом в Страсбургский суд.

Она также рассказала, что Михаил Саакашвили «не спит, так как вынужден не выключать свет и на полную громкость включать телевизор, чтобы не слышать шум и возгласы других заключенных, не может открывать окно и дышать свежим воздухом».

«Это – психологическое и моральное давление на Саакашвили», – сказала Денисова.

Во вторник министр юстиции Рати Брегадзе сообщил на брифинге, что Тбилиси «не имеет юридических обязательств» допускать народного защитника Украины, к тому же «в этом нет необходимости».

По его словам, власти должны заботиться о здоровье Саакашвили, в связи с чем доступ к нему ограничен.

Также Рати Брегадзе заявил, что ранее, после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави, Денисова сделала односторонние заявления против грузинской стороны.

Министр опроверг заявления о том, что Саакашвили «пытают». Между тем, 16 ноября начался очередной суд над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы в конце сентября. Это грозит ему лишением свободы на пять лет. Он пробрался на родину на пароме из Украины в трейлере со сметаной.  В последние дни против него начаты еще два процесса – о жестоком разгоне митинга оппозиции и разгроме телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года и о растратах из госбюджета на сумму более чем в пять миллионов долларов. Саакашвили все обвинения отрицает и называет себя «политическим заключенным».



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