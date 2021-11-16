 

Польша применила слезоточивый газ против мигрантов

16.11.2021, 11:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПольские сотрудники силовых ведомств на границе с Белоруссией применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения.

Мигранты начали уничтожать заграждение и кидать в поляков камни, на опубликованном видео видно, как польский правоохранитель распылил баллон с газом в сторону беженцев, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.

Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.



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