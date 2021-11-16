Чекисты начинают с чистого листа

«Мемориал»* обвинили в «оправдании терроризма и экстремизма» за поддержку политзаключенных.

Вслед за иском Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного Мемориала с обвинением не только в отсутствии маркировки материалов клеймом «иностранного агента», но и в «нарушении Конституции» прокуратура Москвы подала иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Более того, обвинила его в «оправдании терроризма и экстремизма» — поскольку в списке нынешних политзаключенных есть те, кто осужден по «экстремистским» и «террористическим» статьям. Хотя во всех справках ПЦ «Мемориал» отмечается, что признание политзаключенными не означает ни согласия со взглядами и высказываниями человека, ни тем более одобрения его высказываний и действий.

Сохранение памяти о прошлых политических репрессиях объявлено антиконституционным и создающим угрозу безопасности государства, а сохранение памяти о репрессиях нынешних — оправданием экстремизма и терроризма.

Напомним, что летом нынешнего года главу отделения «Яблока» в Татарстане Руслана Зинатуллина после проведения согласованного митинга против политических репрессий прокуратура обвинила в «экстремизме». Заявив, что он называет политическими репрессиями «законные действия правоохранительных органов».

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Стоит напомнить, что сталинские репрессии тоже когда-то считались вполне «законной деятельностью правоохранительных органов». Но потом им были даны совсем другие оценки.

С одной стороны, «Мемориал» преследуют те, кто, не стесняясь, называет себя преемниками сталинских карательных органов. И стремится уничтожить память об их преступлениях, считая их «законной деятельностью».

Недаром наглухо закрыты архивы спецслужб, и недаром нынешние чекисты категорически отказываются раскрывать сведения о палачах сталинских времен — якобы во имя защиты их чести и достоинства.

А с другой стороны, его преследуют те, кто ответственен за нынешние политические репрессии и кому ненавистно составление списков политзаключенных, ведущихся правозащитным центром с 2008 года.

Заметим, что, по мнению руководства страны, в РФ политзаключенных вообще нет:

Владимир Путин не раз заявлял, что никого не осуждают по политическим мотивам и за политические взгляды, а лишь за «нарушения закона».

Собственно, в СССР тоже якобы не было политзаключенных. А были только осужденные по разным уголовным статьям — о кражах, мошенничестве и других преступлениях.

То же самое касается и нынешних политзаключенных, в том числе — преследуемых за веру, как «Свидетелей Иеговы» (но формально объявленных «экстремистами»). По словам члена правозащитного совета Санкт-Петербурга и архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, правозащитный центр «Мемориал» дает список из 340 политзаключенных, преследуемых за веру. «Это гигантские цифры. Это больше чем в последние годы советской власти. И главное — это преследование именно по религиозным мотивам. Это попытка государства вмешаться в ту сферу, где государству нет места. За фиксацию этого факта и преследуют ПЦ «Мемориал», — говорит он.

Напомним, что преследования «Мемориала» начались не сейчас.

Ликвидировать организацию уже пытались шесть лет назад, но суд отказал. Преследовали главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, преследуют главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, пытались выселить «Мемориал» из занимаемого помещения в Петербурге.

Теперь — новый виток, куда более серьезный. Причем вряд ли Генпрокуратура и прокуратура Москвы подали такие иски, не получив отмашки с самого верха. И не будучи абсолютно уверены, что иски будут удовлетворены.

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«Не только политической расправой, но и оскорблением памяти десятков млн жертв политических репрессий, которую стремятся стереть наследники их палачей» названы иски Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы во вчерашнем заявлении бюро партии «Яблоко».

По мнению «яблочников», много лет тесно сотрудничающих с «Мемориалом», это и новый шаг на пути реставрации сталинизма и оправдания его преступлений, и удар по всему российскому правозащитному движению, в котором «Мемориал» играет ведущую и огромную роль. При этом под угрозой уничтожения оказываются уникальные архивные материалы, собранные «Мемориалом» за три десятилетия.

И еще и еще раз придется напомнить — и тем «властителям демократических дум», которые агитировали за «умное голосование», и тем гражданам демократических взглядов, которые по их призывам пошли голосовать за коммунистов, мироновцев-прилепинцев и жириновцев: нет у этих партий по вопросу о политических репрессиях никаких разногласий с Путиным и «Единой Россией».

Все они дружно голосовали в Госдуме за репрессивные законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», и все они несут ответственность за их последствия, в том числе и за попытку уничтожения «Мемориала».

Они стремятся и реабилитировать политические репрессии прошлого века, и оправдать политические репрессии века нынешнего.

Попытка уничтожить «Мемориал», объявленный «иностранным агентом», все новые и новые списки «иноагентов» (пополняемые уже почти каждый день), преследование за «участие в работе нежелательных организаций» — очевидное воспроизведение сталинского государства.

Где «органы не ошибаются», суды штампуют обвинительные приговоры, объявляя аргументы обвиняемых «стремлением избежать заслуженного наказания», а «врагов народа» сменили «иностранные агенты» и «нежелательные организации».

Тридцать с лишним лет назад перемены в стране начались с обнародования правды о ситуации в стране и преступлениях тоталитарного режима. Теперь новыми «врагами народа» объявлены те, кто все эти годы защищал свободу и права человека и сохранял память о репрессиях.

Кольцо истории пытается замкнуться, возвращая тоталитаризм.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

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