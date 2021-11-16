Блеск говорит о низком качестве: как отличить дешевые колготки от дорогих

Когда мы приходим в магазин, чтобы купить себе колготки, глаза просто разбегаются от разнообразия выбора. Их сейчас продают так много, и все они такие разные, что просто непонятно, как понять дешевка это или качественный товар. А на самом деле это узнать очень легко и просто. Для этого достаточно запомнить отличия между дешевыми и дорогими колготками, и после этого проблема выбора перестанет вас беспокоить раз и навсегда.

Отсутствие блеска

Блестящие колготки были модными, когда развалился СССР, сейчас же в моде матовые или бесцветные колготки. Ведь дело в том, что в 95% случаях блеск является свидетельством низкого качества изделия. Хотя, конечно, некоторые производители специально делают блестящие колготки, но это скорее исключение, которое подтверждает правило. Так что во избежание покупки дешевки нужно помнить о трех принципах выбора колготок:

У стягивающих колготок действительно может быть глянцевый блеск, вот только в зависимости от их качества он должен быть едва заметным. Изделия, в составе которых преобладает микрофибра, будут матовыми и менее прозрачными. Наименьший блеск будут иметь колготы до 15 ден, так как в них содержится минимальное количество ниток.

Ровный цвет и четкий принт

Если бы вы покупали себе футболку или кофту, то останавливали бы свой выбор на предмете одежды с неоднородным цветом, отличающейся структурой или картинкой низкого качества? Конечно, нет! В крайнем случае, его мы бы носили только дома. То же самое относится и к покупке колготок. Правда, их дефекты многие женщины просто игнорируют и не обращают на них внимание.

А ведь очень легко отличить некачественное изделие. Такие колготки будут иметь неоднородный оттенок или нечеткий рисунок, но увидеть это уже можно лишь после покупки, когда упаковка будет открыта. Ведь если колготы запакованы, то через пленку принт будет казаться четким и однородным. Так что есть смысл перед приобретением товара попросить продавца его достать и показать без упаковки.

Эластичность и прочность

Каждая женщина хочет купить такие колготы, которые будут крепкими и никогда не порвутся и будут вечно сохранять свой первоначальный вид. Но, конечно, пока это возможно лишь в мечтах, ведь универсальных технологий создания такого изделия пока не существует. Зато можно купить максимально крепкие колготки. А чтобы сделать это, следует помнить, что их прочность зависит от количества эластина. Так что просто возьмите несколько упаковок с понравившимися изделиями и сравните их состав.

Но тут еще нужно учесть, что чем больше эластина содержится в колготах, тем они теплее, так что для зимы такие изделия подойдут, а вот летом носить их будет весьма проблематично.

Комфортный пояс

Пояс – это основа любой пары колготок. Ни в коем случае он не должен слишком сильно перетягивать живот или быть излишне свободным. Ведь любые проблемы с поясом затем вызовут дискомфорт во время носки вещи. Так что при покупке изделия обязательно помните ключевое правило его выбора: подбор колготок должен осуществляться строго под параметры вашего тела.

Только в таком случае вы сможете выбрать хороший товар с отличным поясом, и носиться такие колготы будут с максимальным удобством.