 

Оказалось, что человек очень медленно реагирует на смайлики

16.11.2021, 11:34, Новости дня
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Ученые утверждают, что смайлики наш мозг обрабатывает намного медленнее, чем прочитанный или услышанный текст. Иначе говоря, когда мы, пытаясь лаконично и доступно пояснить свои эмоции при помощи какого-либо смайлика, оставляя его в своих комментариях, то просто заставляет собеседника дольше обрабатывать послание.

Кстати, это может оказаться еще одной важной причиной, по которой эмотиконы не нравятся многих людям. Впрочем, мы живем в мире смайликов с 90-х годов прошлого века, и они уже стали частью нашей реальности.

С другой стороны, лишь малая часть смайликов однозначна и понятна. Впрочем, даже они требуют на 50% больше времени для обработки мозгом. Остальные же порой ставят людей в тупик: что имеет в виду собеседник, прислав нам эту рожицу?



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