 

Мнение: Социалисты и капиталисты

16.11.2021, 11:22, Разное
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Читатель Михаил спрашивает, зачем мы с вами спорим про социализм и капитализм. Должен же быть в этом какой-нибудь практический смысл — помимо упражнений в полемике. Цитирую из письма:

Последнее время в вашем блоге весьма значительное внимание уделяется сравнительному анализу капитализма и социализма. Вопрос – а зачем? С какой целью?

Тема, с одной стороны, благодатная, ибо обширная и говорить о ней можно годами. С другой стороны, тема совершенно безблагодатная, потому что насквозь религиозная.

Адепты социализма защищают не социализм – они защищают, в лучшем случае, своё положение при социализме. Положение, когда можно было сидеть в каком-нибудь НИИ или другом учреждении, ничего не делать, заниматься всякой ерундой, да отчётики пописывать. А зарплату при этом платили. А теперь как-то всё несправедливо стало при капитализме – надо не просто работать, а делать что-то полезное, за что клиенты деньги платить согласны, да на совесть делать, потому как за халтуру и отчёты никто почему-то не платит. И никакими доводами, никакой аналитикой и инфографикой вы этого человека не переубедите.

И это в лучшем случае. Как правило, подавляющее большинство защищает некий миф, легенду, слышанную когда-то от дедов и уже изрядно подзабывшуюся.

С капитализмом та же история. Многие защищают своё положение в лихие 1990-е, когда они “мутили темы” и “крутили лавэ”, и никто им не мешал, никто не приставал. А при социализме мало того, что менты постоянно ходили и приставали “а что это вы не на работе”, так от всех прятаться приходилось, потому как любая не в меру активная бабка могла донос настрочить. То ли дело капитализм – свобода! А вот сейчас, кстати, какой-то капитализм слабоватый пока ещё – то Налоговая трясёт, то Трудовая, то менты.

Бесплатные квартиры восхваляют те, кому они достались. И им бестолку рассказывать, откуда на самом деле эти квартиры брались – вот, нам же дали, а остальные, значит, неудачники. А те, кто поколениями жил в разваливающейся коммуналке, в пояснениях не нуждаются – видали они те бесплатные квартиры, да только исключительно во сне.

Бесплатное образование туда же. Кто-то учился в хорошей школе в Москве, да с углублённым изучением чего-нибудь. По итогу поступил в институт, получил специальность, которую теперь и монетизирует с выгодой для себя – вот же, всеобщее бесплатное образование, оказывается, какая полезная штука была. А кто-то учился в Усть-Перепердюйске в школе, которую даже средней назвать язык не поворачивается, и по итогу кроме как дворником работать ни на что не годится – вот оно, образование ваше, слова одни.

И так по всем аспектам – люди говорят про себя и никакой аналитикой переубедить их невозможно.

Отсюда и вопрос – зачем тогда все эти дискуссии?

И в самом деле, коллеги, зачем нам все эти дискуссии? Вон, при последних императорах спорили-спорили, спорили-спорили, Достоевский даже отсидел. А ни к чему хорошему эти споры так и не привели…

Источник: Место для дискуссий



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