Диетолог Чехонина назвала вызывающие усталость продукты

Врач-диетолог Юлия Чехонина назвала продукты, которые способны провоцировать усталость. С этим явлением поможет бороться правильное питание.

Многие пьют кофе, чтобы взбодриться. В то же время этот напиток способен провоцировать усталость. Речь идет о ситуации, когда человек превышает норму потребления 1-2 чашки в день. Иногда после кофе не наступает ожидаемое чувство бодрости. Тогда люди решают увеличивать порцию, но тогда не наблюдается прилив энергии.

В перечень попали сладости. Продукты, в составе которых присутствует большое количество сахара, придают бодрость, но на очень короткое время. Если человеку стабильно хочется съесть что-то вкусное, то необходимо обратить внимание на черный шоколад. Этот продукт не будет вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови.

Усталость провоцируют и сладкие газированные напитки, а также соки. При каждом употреблении последнего нужно добавлять в стакан воду. Лучше отдать предпочтение овощным сокам, поскольку в них содержится меньше сахара.

Нельзя полностью лишат организм жиров и сахара. Если человек на постоянной основе придерживается обезжиренной диеты, у него не остается сил, ему становится неоткуда брать энергию, пишет портал iReactor. Лучше съесть творог жирность. 5%.

Высокой калорийностью и большим количеством углеводов обладает фастфуд. После его потребления органы пищеварения испытывают большую нагрузку. В результате все силы, которые есть у организма, тратятся на переработку пищи.

Усталость провоцируют и ферментированные продукты. Речь идет о сыровяленых колбасах, копченостей, некоторых видах сыра.