 

Лiга – украинский министр рассказал об альянсах Киева, которые пугают Москву

16.11.2021, 11:18, Новости дня
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ и Белоруссия формируют свой военный альянс, однако Киеву есть чем на это ответить. Как пишет «Лiга.net», Резников отметил, что его страна сотрудничает с Грузией и Молдавией, а также есть партнёры: Литва и Польша. Кроме того, Украина выходит на прямые партнёрские отношения с США, Канадой и Великобританией, что «очень пугает Москву».


Reuters

Россия и Белоруссия формируют свой альянс в военной сфере, но у Украины тем временем есть свои партнёры и сотрудничество с НАТО, которое очень пугает Москву. Как пишет «Лiга.net», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Комментируя сотрудничество Москвы и Минска в военной сфере, Резников заявил, что «они формируют свой альянс». Однако у Украины есть свой: с Грузией и Молдавией. Также есть партнёры: Литва и Польша, а ещё Украина выходит на прямые партнёрские отношения с США, Канадой, Великобританией.

«Есть альянс НАТО, очень пугающий Россию. Мы являемся партнёрами НАТО и активно сотрудничаем. Мы активизируем сотрудничество с Турцией, это важное направление. То есть одни создают альянсы, и другие. Это, по сути, правила жизни. Хочешь выжить — меняйся», — заявил Резников.

Также он подчеркнул, что «все чётко знают, что против ВСУ в Донбассе воюют 1-й и 2-й армейский корпуса, которые полностью входят в систему Вооружённых сил России, а на оккупированных территориях пребывает минимум 2000 российских кадровых офицеров».

«То, что они используют наёмников с разных сторон, разных подонков, которых они вооружают, как раз говорит о гибридном характере войны. По нашей информации, даже привлекают уголовников, которых выпускают из тюрем, которым нечего терять, вооружают их», — заявил глава украинского Минобороны.

При этом Резников убеждён: «На стороне оккупантов уже не осталось идеологии, и даже пропаганда Кремля начинает терять свой сигнал, поэтому время покажет, что правда за нами, и мы победим».



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