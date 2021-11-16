Женщины, в которых живёт соблазн – Личное мнение

Меня тут спросили, кого из женщин я считаю секс-символами. Первые, кто пришли на ум, — это Моника Белуччи, Софи Лорен и Мерилин Монро.

При этом ни одну из этих женщин я не считаю стандартно красивой.

У Белуччи и Монро — короткие, бесформенные ноги. У Лорен — большой нос крючком. Все толстоваты.



Фото: Соцсети

Красивая, на мой взгляд, — это Анджелина Джоли в её лучшие годы, но её-то я как раз секс-символом не считаю.

В ней нет чувственности.

А вот Монро, Белуччи и Лорен — очень чувственные.

В наш век Инстаграма и ТикТока многие женщины, увы, гонятся за идеальной картинкой, отпиливая носы, пришивая силикон, худея до анорексии.

И в этой дикой гонке за заветной цифрой на весах, за «профилем Джоли», за чёрт знает чем ещё они совершенно позабыли о прописной истине: именно чувственность превращает женщину с неидеальными чертами в самую желанную в мужских глазах красавицу.

Женщина, которая живёт с пробуждённой чувственностью, пробуждает в мужчинах желание жить так, чтобы её не потерять. Именно таких женщин мир возносит на пьедестал мировых секс-символов. Ну, или местечковых секс-бомб.



Фото: Соцсети

В каждой эпохе есть такая женщина: Клеопатра, мадам Помпадур, Мерилин Монро. Есть она и почти в каждом коллективе. Глядя на неё, уже неважно, какой длины у неё ноги и какой формы нос. В этой женщине живёт соблазн, и этим всё сказано.

Вот вы — как начинаете утро и заканчиваете день? С каким вкусом во рту? С каким запахом?

Про запах и вкус я спросила неслучайно: это — рецепторы чувственности. Если рассматривать их под таким углом, то вы уже не схватите с полки супер-маркета первую попавшуюся зубную пасту.

Вы захотите начать и закончить свой день, ощущая вкус и запах, который пробуждает ваши рецепторы. Шалфей и розмарин — прекрасное вкусовое сочетание.

Эти травы содержатся в освежающей пасте корейского бренда Jeanne Calment. Только посмотрите какая красивая у этой пасты упаковка: такую приятно брать в руки, на такую приятно смотреть.

Но, конечно же, эта зубная паста — не только и не столько про красоту упаковки. Её основное действие направлено на устранение неприятного запаха изо рта и поддержание свежести дыхания в течение долгого времени.

Чувственной женщины не может быть без свежего дыхания. Розмарин, шалфей, масло эвкалипта не просто делают дыхание невероятно свежим, но и ухаживают за зубами и дёснами. Паста прекрасно подходит для чувствительных зубов.

Идём дальше: как пахнет ваш шампунь? Какие чувства он пробуждает в вас во время мытья головы? Вам нравится его нюхать? Просто закрыть глаза и втянуть в себя запах? Если нет, то у вас — плохой шампунь, а ваша чувственность — в скукоженном состоянии.

Женщина, в которой живёт соблазн, не будет механически мыть голову. Она обязательно насладится процессом.

Попробуйте шампунь с маслом манго от корейского бренда Pedison. Он невероятно пахнет, прекрасно пенится, превращая мытьё головы из обязаловки в удовольствие, и придаёт волосам здоровый блеск.

Из этой же линейки попробуйте восстанавливающую маску с манго. Особенно, если часто сушите волосы феном и укладываете утюжком или щипцами.

Помимо манго, маска содержит экстракт гамамелиса, который хорошо закрывает чешуйки, делая волосы более послушными и придавая им отличный блеск. После этой маски кондиционер, я считаю, не нужен.

Вообще, мне кажется, волосы — это косвенный показатель чувственности женщины. Чем больше женщина любит себя, тем больше она — сознательно или подсознательно — ухаживает за волосами.

Во-первых, сам процесс доставляет ей удовольствие. Во-вторых, она по натуре — соблазнительница, а соблазнительниц с жалкими волосёнками не существует в природе.

Поухаживайте за волосами маслом от корейского бренда Valmona. Оно прекрасно разглаживает волосы, придаёт им блеск и здоровый вид, обладает термозащитными свойствами.

Его можно использовать перед укладкой феном. Можно нанести немного на сухие волосы. А можно устроить себе салонную процедуру питания волос на дому: перед мытьём головы равномерно распределите масло по волосам, оберните тёплым (это важно) полотенцем и оставьте на 10 минут.

Пока сидите с тёплым полотенцем на голове, можно и нужно сделать питательную маску для лица. Вот — набор из 5 тканевых масок от корейского бренда Esthetic House.

После этой маски лицо выглядит свежее, тургор кожи — лучше, тон — ровнее. Но это — только внешний эффект. Не менее важно и то, кем вы себя почувствуете после: женщиной, которая ухаживает за собой с любовью, в удовольствие.

Чувственная женщина не жалеет времени на себя и любит новинки.

Попробуйте сыворотку для глубокого очищения кожи головы от Valmona. Она оздоравливает эпидермис, успокаивает кожу головы и стимулируют кровоток в волосяных луковицах. Волосы растут быстрее. В наборе — 3 ампулы.

Ну, и за телом, конечно, тоже нужно ухаживать.

Лично я не представляю чувственную женщину с грубой, сухой кожей. Так не бывает. Не бывает и всё тут.

Просто потому, что женщине, в которой живёт соблазн, самой нравится прикасаться к своей коже. Она у неё бархатистая, нежная, холёная. Без регулярного питания такой не бывает.

Я знаю, что где-то есть на свете женщины, которые, приняв душ или ванну, не наносят на тело масло или питательный лосьон. Вряд ли они к себе хорошо относятся: питать нужно не только лицо, но и тело. И не по принципу «когда вздумается», а точно так же, как вы ухаживаете за лицом: ежедневно.

Запомните: чувственность не свалится на вас с неба в виде члена аниматора. Чувственность — не про это. Чувственность — про вас.

Не жалейте себя на себя самих. А то на всех время и силы находите, а на себя остаются лишь жалкие объедки внимания.

Не надо так. Жизнь — одна, и если вы пришли в неё женщиной, то прожить её стоит той, в которой живёт соблазн.

А вы считаете себя чувственной? Если да, то из чего именно складывается ваша чувственность? Если нет, то что, по-вашему, препятствует её раскрытию?

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