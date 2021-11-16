“А где же мамины груди?” Горбунов показал, как кормит маленького сына без Осадчей

“Наша мама на съемках! Не усатый нянь при деле!” – написал он.

На снимке Горбунов запечатлен склонившемся над сыном. Телеведущий покормил его из бутылки.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Грудью надо кормить, а не на съемках. Ребенок есть ребенок”, – прокомментировала подписчица kobylianskajas.

“Господи, сколько в этой женщине сил. Только недавно родила, уже на съемках”, – отметила chugaeva85.

“А где ж мамины груди?” – спросила alina_swan_88.

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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