 

“А где же мамины груди?” Горбунов показал, как кормит маленького сына без Осадчей

16.11.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Наша мама на съемках! Не усатый нянь при деле!” – написал он.

На снимке Горбунов запечатлен склонившемся над сыном. Телеведущий покормил его из бутылки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Грудью надо кормить, а не на съемках. Ребенок есть ребенок”, – прокомментировала подписчица kobylianskajas.

“Господи, сколько в этой женщине сил. Только недавно родила, уже на съемках”, – отметила chugaeva85.

“А где ж мамины груди?” – спросила alina_swan_88.

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Адвокат Ефремова попросил разрешить актеру прогулки под домашним арестом

17.03 / Кулеба об отчете американской разведки о вмешательстве в выборы: Очередное громкое фиаско РФ

22.02 / Лавинообразный рост потока данных может привести к цифровому апокалипсису

29.09 / Арестован организатор восхождения на Эльбрус

01.09 / Эксперт объяснил попытки зарубежных стран переписать историю войны

30.10 / “Купальник на два размера больше”, “Трусы слетают”. Jerry Heil поделилась фото с отдыха в Египте

28.07 / Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»

22.10 / “Люди на двух концентраторах. И все они не вакцинированы”. Волонтер Ножевникова рассказала, что в Одессе сотни кислородозависимых пациентов лечатся дома

16.12 / В США утвердили кандидатуру на пост нового посла в Минске

13.08 / Мужчин в СИЗО раздевают догола, ставят на четвереньки и избивают – очевидцы о задержанных в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика