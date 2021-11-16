“А где же мамины груди?” Горбунов показал, как кормит маленького сына без Осадчей
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“Наша мама на съемках! Не усатый нянь при деле!” – написал он.
На снимке Горбунов запечатлен склонившемся над сыном. Телеведущий покормил его из бутылки.
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“Грудью надо кормить, а не на съемках. Ребенок есть ребенок”, – прокомментировала подписчица kobylianskajas.
“Господи, сколько в этой женщине сил. Только недавно родила, уже на съемках”, – отметила chugaeva85.
“А где ж мамины груди?” – спросила alina_swan_88.
Контекст:
Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.
Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.
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