 

На выборах президента Украины во второй тур вышли бы Зеленский и Порошенко – опрос

16.11.2021, 11:10, Новости дня
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Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 23,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Вместе с ним во второй тур выходит пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать 10,7% опрошенных.

За ними идут лидер “Батьківщини” – нардеп Юлия Тимошенко (9,2%), сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (8,3%), бывший спикер Верховной Рады – нардеп Дмитрий Разумков (7%), лидер партии “Наши” Евгений Мураев (6,9%), лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (6,1%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%. В частности, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман набрал бы 3,3% голосов.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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