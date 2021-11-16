 

Российским должникам пригрозили арестом квартир

16.11.2021, 11:02, Разное
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По словам эксперта, это возможно даже при маленьком долге. Такое вероятно, если с человека больше нечего взять и иных способов погашения долга нет.

Благовещенская заявила, что арест квартиры не подразумевает выселения жильцов. В отношении недвижимости налагается запрет на регистрационные действия. При этом арест может быть наложен при сумме задолженности от трех тысяч рублей. А вот продать квартиру на торгах могут только при долге, соразмерном рыночной стоимости этого имущества.

По словам юриста, арест
длится до тех пор, пока долг не погасят. Если россиянин не расплачивается за определенное законом время, то квартиру имеют право изъять и продать на торгах. В свою очередь юрист Михаил Паюшин подчеркнул, что раньше забрать у должника единственное жилье можно было лишь, если тот не погасил ипотеку.

Ранее гражданам озвучили условия для освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья. Нововведение будет касаться тех, у кого двое и более чад.

Как писали “Дни.ру”, недавно эксперты оценили перспективы снижения цен на недвижимость в России. По их мнению, ждать быстрого улучшения условий в этой сфере не стоит.



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