 

Собянин сообщил о планах благоустройства Конюшковской улицы

16.11.2021, 11:02, Разное
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Конюшковская улица связывает исторический район Пресня с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки. Основная цель благоустройства – сделать улицу комфортнее для пешеходов, отметил Собянин.

“В рамках проекта в районе Малого Конюшковского переулка будет организован новый пешеходный переход”, – сообщил мэр.

Конюшковская лежит посреди наиболее интересных прогулочных маршрутов Москвы. Однако в нынешнем состоянии улица не справляется с туристическими функциями – она слишком шумная и тесная.

В рамках проекта благоустройства на Конюшковской замостят тротуары, там появятся новые остановочные павильоны, поставят лавочки и высадят кустарники. Неподалеку от Малого Конюшковского переулка организуют пешеходный переход.

Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства Конюшковской улицы на портале “Активный гражданин”.

На платформе проходят голосование и по другим важным проектам благоустройства на следующий год. Так, жители столицы могут принять участие в голосовании по Хрустальному переулку – небольшой улочке, расположенной в самом сердце Москвы между Гостиным двором и Средними торговыми рядами. Там планируется организовать широкие тротуары и сделать переулок максимально комфортным для горожан.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве квартала между улицами Тверская и Большая Никитская в 2022 году. В порядок также приведут 18 исторических переулков Арбата.



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