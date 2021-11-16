Названа дата стыковки «Союза» с модулем «Причал»

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16.11.2021, 11:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНовый российский модуль «Причал», который в ноябре запустят к МКС, примет первый корабль «Союз» 18 марта, сообщил начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рустам Абдулхаликов.

«18 марта примет первый корабль «Союз», – передает ТАСС слова Абдулхаликова.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» 24 ноября планирует осуществить запуск к Международной космической станции (МКС) узлового модуля «Причал». Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля «Орел».



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