Мужчину ликвидировли при попытке взрыва гранаты в Гагре

Перестрелка между сотрудниками милиции и двумя вооруженными жителями Гагрского района произошла в Абхазии, один из них уничтожен при попытке взрыва гранаты, второй ранен, сообщили в МВД Абхазии.

«В г. Гагре по ул. В. Г. Ардзинбы при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями п. Бзыпта Гагрского района, вооруженных огнестрельным оружием – <…> револьвером, обрезом ружья и ручной гранатой. При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович 1999 г. р., доставлен в медучреждение и взят под охрану житель 1998 г. р. Хагуш Омар Ремзиевич, получивший ранение в область плеча», – передает ТАСС сообщение ведомства.

30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом рестораном, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции и главе МВД. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретенного автомата Калашникова у здания МВД. Позже председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов «Аруаа» Темур Гулия заявил, что глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, жестоко избили ветеранов и инвалидов войны.

Напомним, что уголовные дела возбуждены в отношении заместителей главы МВД Абхазии Раща Цвижба и Дадына Чачхалия по инциденту со стрельбой в Сухуме. При этом в ходе совещания, посвященного инциденту со стрельбой у президента Абхазии Аслана Бжании, глава МВД Дмитрий Дбар попросил отстранить его от должности на время следствия, он также выразил надежду на то, что стрелявшие депутаты также как и он временно снимут с себя полномочия.

Кроме того, жители села Адзюбжа, от которого баллотировался депутат Кокая, проводят в селе сход, на котором требуют полной отставки министра внутренних дел и отстранения его заместителей от должностей.