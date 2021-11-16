 

Мнение: Правильная формулировка

16.11.2021, 10:53, Разное
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Более половины россиян (51%) считают, что QR-коды нужно выдавать не только тем, кто вакцинировался или официально переболел COVID-19, но и тем, чьи анализы показали наличие в организме достаточного количества антител к коронавирусу. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob в результате опроса (есть у РБК).

Как задашь вопрос, так на него и ответят — это главное правило проведения любых опросов и референдумов. Формулировка — ключ к правильному ответу.

При том, что порядка 80 процентов граждан вообще против введения QR-кодов, результаты опроса SuperJob позволяют предполагать, что были заданы «правильные» вопросы, заранее предполагающие главный результат — создание впечатления, что население горячо одобряет, но у него есть небольшие уточнения.

Думаю, что пауза, которую вынужденно пришлось взять путинскому рейхстагу для принятия закона о QR-кодах, будет заполнена ожесточенным давлением на людей с единственной задачей — убедить их, что любое сопротивление бесполезно, и коды введут вне зависимости от их отношения. А потому нужно принять реальность и занимать свои места в бараках и в очередях за баландой. Колючую проволоку не смотают, вышки с пулеметами не уберут, а труба крематория — единственный выход из лагеря.

Источник: Эль Мюрид



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