Доктор Комаровский назвал прогулки на свежем воздухе залогом сохранения молодости

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что помогает человеку оставаться молодым. Он объяснил важность в данном вопросе прогулок на свежем воздухе. Немаловажным аспектом является контроль питания и артериального давления.

Врач Евгений Комаровский старается тщательно следить за своим здоровьем. Он регулярно измеряет себе артериальное давление, следит за качеством и пользой потребляемых продуктов. Доктор окружил себя интересными, веселыми, красивыми людьми. Они показывают ему пример отношения к жизни.

Выходные дни педиатр предпочитает проводить на свежем воздухе. С детьми и друзьями он часто ходи на рыбалку. По его словам, не стоит тратить свободное время на просмотр телевизора или же видео в интернете.

У самого Евгения Комаровского есть определенные недостатки. Себя он назвал сладкоежкой, со своим пристрастием медик ничего не может поделать. Сбрасывать вес очень тяжело, лишние килограммы врач набрал после перенесенного коронавируса. Не всегда Комаровскому легко проявлять свою активность на улице, поскольку его узнают окружающие.

Доктор посоветовал окружать себя добрыми и хорошими людьми, которые искренне относятся к человеку. Тогда у него будет больше положительных эмоций, пишет Newinform.