 

Недовольный электорат Байдена продолжает тянуть его рейтинг вниз

16.11.2021, 10:28, Новости дня
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Рейтинг Джо Байдена продолжает падать и, согласно последнему опросу, составляет уже 41%, пишет The New York Post. Как объясняет издание, это падение произошло из-за недовольства его собственной электоральной базы и на фоне проблем в экономике.


Reuters

Рейтинг одобрения президента Байдена упал до нового минимума, и падение произошло, прежде всего, из-за недовольства его собственной электоральной базы, пишет The New York Post со ссылкой на опрос The Washington Post и ABC News.

При этом, как отмечается в статье, республиканцы приближаются к промежуточным выборам 2022 года с небывало высокими шансами на победу.

По данным опроса, всего 41% американцев одобряют действия главы Белого дома, что на целых 11 пунктов меньше, чем весной.

Более того, популярность Байден упала даже среди демократов. Сейчас лишь 4 из 10 демократов решительно одобряют действия президента США, для сравнения, в июне об этом заявляли 7 из 10.

Как поясняет издание, падение рейтинга Байдена произошло на фоне критики предпринимаемых им экономических шагов. В октябре инфляция в США достигла 30-летнего максимума, и в результате почти три четверти опрошенных (70%) заявили, что национальная экономика находится в плохом состоянии.

Между тем, по данным опроса, республиканцы теперь небывалым образом опережают демократов в плане предпочтений избирателей на предстоящих промежуточных выборах.

Так, если бы американцы пошли сейчас на избирательные участки, то из них 51% проголосовал бы за республиканцев и лишь 41% респондентов заявил бы, что выбрал бы кандидата от Демократической партии.



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