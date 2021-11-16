Макрон в разговоре с Путиным заявил, что Париж намерен защищать территориальную целостность Украины

Агентство отмечается, что разговор длился 1 чаc 45 мин. Во время беседы Макрон выразил “серьезную озабоченность и волю защищать всю территорию Украины”.

Путин, в свою очередь, пожаловался на якобы “провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО”, говорится на сайте Кремля.

Кроме того президенты обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС, а также вопрос “нагорно-карабахского урегулирования”.

Контекст:

Заявления Макрона о поддержке Украины прозвучали на фоне того, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной. Франция и ФРГ пригрозили РФ последствиями в случае попытки нарушить территориальную целостность Украины.

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