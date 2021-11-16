“Зеленоглазая красавица”. 43-летняя Ани Лорак крупным планом показала лицо

На снимке исполнительница показала лицо крупным планом.

“Я жива”. Это исповедь души. Ее нужно слушать, слышать и чувствовать”, – заявила она.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Зеленоглазая красавица. Каролиночка, спасибо за каждую песню”, – прокомментировала подписчица sasha_mixaylenko.

“Ани, привет! Ты красивая девушка”, – написал saifedenovrinat.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певицы выпустила 12 ноября 2021 года.

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