“Зеленоглазая красавица”. 43-летняя Ани Лорак крупным планом показала лицо
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На снимке исполнительница показала лицо крупным планом.
“Я жива”. Это исповедь души. Ее нужно слушать, слышать и чувствовать”, – заявила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Зеленоглазая красавица. Каролиночка, спасибо за каждую песню”, – прокомментировала подписчица sasha_mixaylenko.
“Ани, привет! Ты красивая девушка”, – написал saifedenovrinat.
Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певицы выпустила 12 ноября 2021 года.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет