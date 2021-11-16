Баня, алкоголь, курение — что еще под запретом после операции по удалению катаракты?
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Катаракта находится на втором месте среди основных причин нарушения и потери зрения во всем мире. Это заболевание характеризуется помутнением хрусталика глаза из-за денатурации белка, входящего в его состав. Чаще всего возникает у у пожилых людей, в первую очередь у женщин, а после 80% катарактой страдают почти 100% людей.
По словам офтальмохирурга и главного врача клиники ОКОМЕД Михаила Гуляева, ограничения в послеоперационном периоде зависят от качества операции. Но в целом, современные технологии при качественно выполненной операции по лечению катаракты либо рефракционной замене хрусталика позволяют уже на следующий день:
- наклоняться;
- спать на любом боку;
- принимать душ;
- работать;
- заниматься физическими упражнениями без напряжения пресса.
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Но при этом врач рекомендует всем без исключения пациентам избегать посещения бани, сауны, купания в бассейне или водоемах с погружением головы, а также любых в течение месяца. Если по состоянию глазного дна есть угроза отслойки сетчатки, то ограничения физических нагрузок индивидуальны в зависимости от массы конкретных условий.
«Современные технологии вполне способны обеспечить сохранение профессиональной и жизненной активности в кратчайшие сроки. Определять режим ограничений должен лечащий офтальмолог в зависимости от качества выполненной операции и наличия осложнений».
Гуляев Михаил
доктор
офтальмохирург, главный врач клиники ОКОМЕД
Врач, специалист общей патологии Дмитрий Куприянов добавил, что в реабилитационном периоде лучше избегать употребления алкоголя, который может препятствовать процессу заживления тканей глаза. Кроме того, следует с осторожностью умываться, чтобы не занести инфекцию на уязвимые участки.
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