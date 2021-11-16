Баня, алкоголь, курение — что еще под запретом после операции по удалению катаракты?



1

минута

Катаракта находится на втором месте среди основных причин нарушения и потери зрения во всем мире. Это заболевание характеризуется помутнением хрусталика глаза из-за денатурации белка, входящего в его состав. Чаще всего возникает у у пожилых людей, в первую очередь у женщин, а после 80% катарактой страдают почти 100% людей.

По словам офтальмохирурга и главного врача клиники ОКОМЕД Михаила Гуляева, ограничения в послеоперационном периоде зависят от качества операции. Но в целом, современные технологии при качественно выполненной операции по лечению катаракты либо рефракционной замене хрусталика позволяют уже на следующий день:

наклоняться;

спать на любом боку;

принимать душ;

работать;

заниматься физическими упражнениями без напряжения пресса.

Как вовремя распознать симптомы катаракты?

Важная статья для всех, кто заботится о своем зрении.

Читать статью

Но при этом врач рекомендует всем без исключения пациентам избегать посещения бани, сауны, купания в бассейне или водоемах с погружением головы, а также любых в течение месяца. Если по состоянию глазного дна есть угроза отслойки сетчатки, то ограничения физических нагрузок индивидуальны в зависимости от массы конкретных условий.

«Современные технологии вполне способны обеспечить сохранение профессиональной и жизненной активности в кратчайшие сроки. Определять режим ограничений должен лечащий офтальмолог в зависимости от качества выполненной операции и наличия осложнений».

Гуляев Михаил

доктор

офтальмохирург, главный врач клиники ОКОМЕД

Врач, специалист общей патологии Дмитрий Куприянов добавил, что в реабилитационном периоде лучше избегать употребления алкоголя, который может препятствовать процессу заживления тканей глаза. Кроме того, следует с осторожностью умываться, чтобы не занести инфекцию на уязвимые участки.