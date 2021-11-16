 

Жизнь в интернате, алкоголизм и вес больше 120 кило: как сложилась жизнь сына Любови Полищук

16.11.2021, 10:10, Разное
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Любовь Полищук родила Алексей Макаров в браке с артистом Валерием Макаровым. Звезды разошлись, когда наследнику было всего четыре года. Макаров не только ни разу не видел отца после развода прославленных родителей, но и пережил много других жизненных трудностей.

Любовь Полищук отдала сына в школу-интернат, когда ему было семь лет – в заведении мальчик учился до шестого класса. Актер называет это время непростым в своей жизни: ему пришлось столкнуться с жестокими наказаниями и драками, зачинщиком которых иногда становится и он сам. Несмотря на это, Макаров не держит зла на маму. Артист понимает, что она отдала его в учреждение из-за условий, которые диктует актерская карьера.

Своего второго родителя Алексей так и не смог увидеть после развода. После поступления в ГИТИС будущий актер поехал в Омск и попытался найти отца. Однако Макаров покинул Сибирь ни с чем, а через месяц стало известно, что его родитель скончался. Так артист не успел встретиться с отцом, копией которого вырос. Схожесть сына с бывшим супругом и по внешности, и по характеру, как говорит Алексей, сильно пугала его мать.

В первый раз актер появился на экранах, когда ему было 23 года – он сыграл в фильме “На углу, у Патриарших”. Но настоящую славу ему принесла роль Бориса Чуханова в “Ворошиловском стрелке”, которую он исполнил спустя четыре года. После выхода картины на экраны карьера артиста пошла в гору, чего не скажешь о его личной жизни.

В жизни Макарова был период, когда его можно было назвать алкоголиком. Злоупотреблять со спиртным он начал еще до совершеннолетия, а стыд и раскаяние после запоя стали для Алексея привычным делом. Актер рассказывал, что в свое время пытался забыться с помощью алкоголя. В тот период жизни актер, как он признавался, поправился до 127 килограмм и обзавелся проблемами со здоровьем.

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Публикация от Алексей Макаров (@makarov_alexey_)

Личную жизнь артиста можно назвать бурной. Первой женой актера стала журналистка Мария Сперанская – супруги развелись после трех лет брака. После развода Алексей жил с Ольгой
Силаенковой, встречался с Екатериной Семеновой. А актриса Анастасия Макеева, с которой артист тоже крутил роман, жаловалась на рукоприкладство со стороны экс-возлюбленного.

В 2010 году у Макарова родилась единственная наследница Варвара от актрисы Виктории Богатыревой – девочка очень похожа на прославленную бабушку. В последний раз личную жизнь Алексея обсуждали, когда он, по слухам, сошелся с коллегой Марией Мироновой. Несколько раз артистов замечали вместе, а после стало известно о том, что пара якобы расписалась. Бабушка звезды, мать Любови Полищук, заявила, что ее внук и Миронова не устраивали пышного торжества и тихо узаконили отношения.

Сейчас 49-летний Макаров активно занимается не только карьерой, но и спортом. Артист признается, что в свое время вел не самый лучший образ жизни. Однако теперь Алексей не совершает прошлых ошибок и тщательно заботится о себе.



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