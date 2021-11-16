 

ФСБ пресекла деятельность занимавшейся легализацией мигрантов группировки

16.11.2021, 10:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФСБ пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Задержан 21 организатор и активный участник преступной группы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По версии следствия, участники группы за деньги помогали иностранцам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России, с целью их последующей легализации на территории страны пребывания путем оформления российского гражданства. «Члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах РФ реализовывали пребывание иностранных граждан», – пояснили в ФСБ.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены 43 обыска у 42 фигурантов, 20 из них – на территории Московского региона. «Установлено местонахождение подпольной типографии, изъят значительный объем миграционных документов, поддельных печатей и штампов госорганов и иных учреждений, материалы теневой финансовой отчетности, а также полученные противоправным путем денежные средства», – сообщили в ФСБ.

Ранее ФСБ выявила в Москве пять подпольных типографий по изготовлению документов для мигрантов.



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